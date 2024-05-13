這樣玩真的比較好玩！誰說在台灣不能玩的很漂亮、拍的很網美、住的很高級，全台最好玩的觀光列車「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」攜手日月潭首間國際品牌飯店「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」打造全新「湖光山色·恣意暢遊」系列行程，要讓國旅變的很有CP值、讓人玩到捨不得回家。







去年8月試營運並將於6月18日正式開幕的「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」，以首間國際品牌酒店之姿進駐日月潭景區，步行即達伊達邵老街，坐擁絕佳景觀與優越地點位置，成為日月潭住宿的熱門新選擇。酒店設計融合當地最具代表性的邵族文化，運用邵族捕魚魚簍意象作為燈飾設計靈感，妝點於挑高大廳中央，展現氣派非凡的獨特印象。



客房主打擁有獨立陽台與冷熱雙泉湯池，在房內就能舒心享受日月潭最負盛名的美人湯；大眾湯池則以馬卡龍色系磁磚拼貼設計，打造超有網美風格的夢幻泉池，有別於一般大眾湯印象，令人眼睛為之一亮；館內設有游泳池、水療池、酒吧、健身房等多項設施，住客還能免費享用「魯魯札札咖啡親子館」遊樂空間，大小朋友都可在此享受絕佳的湖畔假期。







而這一次易遊網特別針對喜愛自主玩樂的旅客打造高CP值行程「環島之星夢想號X日月潭溫德姆溫泉酒店 自由行2天」，包含來回車票、飯店一泊一食與租車36小時，再贈大廳酒吧迎賓飲料券，每人只要4,990元起。還可以獨享66折加購「饗沐全日餐廳」自助晚餐，大啖新鮮生魚片、焗烤海鮮、沙朗牛排、現煮牛肉湯等多國美食料理。





此外，喜歡省心出遊的旅客，「環島之星夢想號-湖光山色·恣意暢遊」主題行程共規劃9支商品供選擇，包含一泊二食享用飯店早晚餐之外，在地交通與行程路線全為旅客安排好，且兩人成行、天天出發，免等成團說走就走。



主打推薦行程「環島之星X日月潭溫德姆溫泉酒店．月牙灣SUP．鹿篙咖啡2天」，探訪日月潭秘境月牙灣，在此體驗湖上划行的SUP立槳運動，於湖中央將群山環抱、層巒疊翠的日月潭美景盡收眼底，並安排前往茶園景觀咖啡廳「鹿篙咖啡莊園」與日式風格茶廠「HOHOCHA喝喝茶」，品味南投魚池咖啡與日月潭紅茶的特色風味，體驗最美的台灣好茶。



易遊網「環島之星夢想號」日月潭主題行程

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