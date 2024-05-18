誰說台北吃不到正宗法國美食！隱身於台北巷弄中的「BeApe 法國傳統餐酒館」，以挑高九尺老宅改建而成，提供「傳統法國菜餚與自然酒搭配」的法國餐酒體驗。2024春季全新菜單以法國道地「Brouchon X Bistro」餐飲文化交織出法式美味，以經典慢燉與大膽性感的菜色風格、帶來具有「時髦老派靈魂」的全新法餐體驗。







其中，在南法里昂傳統名菜中「Tablier de Sapeur 工兵圍裙」是每一家Bouchon小館絕對必備的經典料理，也是最能代表里昂菜豪邁濃郁風格的標誌性菜餚。BeApe遵循傳統作法，用白葡萄酒、杜松子等香料浸泡醃漬，小火燉煮後再迅速撈起冰鎮，讓大塊的蜂巢牛肚保持滑軟口感，最後裹上薄粉油炸到外皮金黃、格紋漂亮起立的蜂巢牛肚，一碰到牙齒的瞬間就能感受到油炸酥香，裏頭牛肚依然軟嫩，水潤中帶白酒香氣。





此外，「香煎牛肝與雪莉酒醋醬」在台灣法式餐飲界中相對少見，處理過程除了需不斷在流水中清洗，仔細去除筋膜修整，還需要長時間浸泡淡鹽水，逼出血液去腥，才能還原牛肝最精華的風味。透過與火候與時間的精準控制，讓牛肝漸漸達到最理想的熟度，確保上桌入口就是剛剛好的鮮滑軟嫩。香煎牛肝與雪莉醋醬底下琥珀色醬汁是以雪莉酒醋、紅酒醋為基底，醬汁帶著酸度外，更發揮雪莉酒本身榛果、果乾、乾橙的獨特香氣，恰好與牛肝濃郁的風味，在嘴中達到舒服的平衡。



還有「吮指炸鵪鶉 SUPER SEXY Fried Quail 」，整隻鵪鶉、淺淺裹粉下油鍋炸到渾身金光閃閃，煎到焦香的黃檸檬、內層鬆軟的現炸風琴馬鈴薯，佐以鵪鶉、雞骨、雪利酒等慢熬的濃醬，鵪鶉肉柔嫩，獨有帶點野性的肉脂香氣，是現代巴黎Bistro 最火紅的料理之一。





最後，「炙烤牛骨髓．琥珀醬菲力牛排」原汁原味將法式傳統菜裡牛骨髓與牛排的搭配重現，蘊含豐富的脂肪與膠原蛋白的牛骨髓，經大火炙烤後，釋放出的油脂焦香擁有其他食材無法取代的獨特深邃風味。精選無筋極嫩的頂級紐西蘭菲力心，大火先煎後烤鎖住鮮甜，三分熟度更能吃出它的純淨風味，桌邊再淋上熱騰騰的威士忌琥珀濃醬，讓醬汁中的威士忌酒香與牛油脂香融為一體。



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BeApe2024春季新菜單

里昂工兵圍裙 Tablier de Sapeur

香煎牛肝與雪莉酒醋醬Beef liver& Sherry Vinegar Sauce

吮指炸鵪鶉 SUPER SEXY Fried Quail

炙烤牛骨髓．琥珀醬菲力牛排Roasted Bone Marrow & Filet Mignon

BeApe Restaurant

地址： 10491台北市中山區中山北路二段72巷1號2樓