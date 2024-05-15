上班族有時候也需要和同事、客戶、家人，一起聚在一起聊天吃飯，中山區美食「神旺商務酒店」2樓的銀柏廳為了給上班族聚餐沒壓力，特別推出「盛夏食光」餐飲優惠活動，5/13起至8/31止，不限平假日午間４人同行指定歐式套餐、即享85折優惠，就是要讓上班族輕輕鬆鬆吃個飯。
位在台北中山區的「神旺商務酒店」館內「銀柏廳」推出的「盛夏食光」主題新菜色，在主餐部分，首推「夏日海陸雙饗」，嚴選台灣特有的金目鱸魚加上秘製醃料，新鮮食材不過度烹調、乾煎後吃得到滿滿鮮美海韻；搭配軟嫩多汁的照燒雞腿排，海陸大餐一次滿足。
若想品嚐一些開胃清爽的餐點，則可選擇「鮭魚菲力番茄義大利麵」，濃郁的茄汁醬加入高湯熬煮慢燉收汁，拌入義大利麵，再佐上號稱鮭魚界的愛馬仕「鮭魚菲力」，天然魚油豐沛、美味昇華、口感豐富，超大份量飽足感十足。
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最後，銀柏廳更加加碼推出「餐廳特調飲品」則推薦時令的「楊枝甘露」及「檸檬蘆薈愛玉」夏日消暑限定，不限平假日午間4人同行，每人最低僅714元起，除了豐盛的主餐外，還可享有「季節水果沙拉」、「法式經典蘑菇濃湯」、「歐式核桃餐包」「精緻甜點盤」等，CP值超高千元有找的星級盛夏饗宴，欲滿足小資族、飲料控們的吃貨慾望。
神旺商務酒店San Want Residences Taipei
地址：台北市南京東路一段128號 No.128, Section 1, Nanjing East Road, Taipei, Taiwan
官網：http://www.swresidences.com