吃一口就會喜歡的日本冰淇淋「Niseko」推出兩款迷你杯冰「北海道夕張哈密瓜」和「北海道余市蘋果」口味搶攻夏季吃冰商機，同時針對經典款「牛奶」和「牛奶巧酥」口味，加碼斥資百萬打造北海道粉雪般濃郁風味、及一公升家庭號，就是要讓吃喜吃冰的消費者有更多的選擇。
Niseko迷你杯冰系列首推「北海道夕張哈密瓜」口味，以世界知名的哈密瓜產地-夕張市農協進貨的「夕張哈密瓜」為原料。在地產的哈密瓜果肉及果汁，融合純淨的北海道牛乳打造出奢華鮮果清甜的完美比例，味道鮮美濃醇，彷彿整顆高級的夕張哈密瓜融化在口中。
另一款奢華迷你杯冰「北海道余市蘋果」，則使用日本蘋果的發源地-余市產的蘋果為原料，「余市町」不只以威士忌釀造聞名，出產的蘋果更是享譽國際的日本之光，在豐沛優沃的地質環境下，鮮甜又精緻，「Niseko北海道余市蘋果冰淇淋」以清爽不甜膩的日系大人味，奢華展現北海道最迷人的道地美味。
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此外，Niseko更斥資百萬打造頂級質感的一公升家庭號，獨特方盒造型設計，在貨架上更顯搶眼。首推最受喜愛的「牛奶」、「牛奶巧酥」兩款口味。「牛奶巧酥」以濃醇滑順的牛奶冰淇淋為基底，佈滿著一塊塊的美味巧克力餅乾脆片，一次享受牛奶與巧克力餅乾交織的美味。另一款全新「牛奶」口味，使用北海道十勝乳源，以經典牛奶的香濃滑順，一口感受鮮醇濃郁與細膩甜美的邂逅。
Niseko北海道夕張哈密⽠冰淇淋/北海道余市蘋果冰淇淋
販售通路：全家
限時優惠：5/1-5/14 售價NT$119元，兩件79折/三件75折。
Niseko一公升牛奶冰淇淋/牛奶巧酥冰淇淋
販售通路：全聯
限時優惠：NT$199元，5/10-5/23促銷價 NT$179元。