暑假來趟搭郵輪跳島之旅！雄獅旅遊看準郵輪商機，今年搶在暑假之前獨家推出NCL挪威郵輪奮進號航程，以基隆和高雄為雙母港，讓南北旅客都能方便上郵輪體驗不一樣的度假。規劃32趟航次，首推澎湖花火節限定航次在海上欣賞和航海王聯名煙火秀，更於即日起至5/19加碼推出指定日期「買5日送5日」活動，指定艙等再送100元美金，帶你出海玩兩次。







雄獅旅遊觀察今年郵輪旅客超過6成為家庭客，攜帶12歲以下兒童同行的旅客相較過往成長2成，可見郵輪旅遊年齡層逐漸下降，不再是長輩的最愛，而是親子出遊的新選擇。這次雄獅旅遊於6月至9月期間獨家引進NCL挪威郵輪奮進號首航台灣，以「Freestyle自由閒逸」為精神，提供14種餐食選擇、8間酒吧，其中包括7間免費餐廳，和2間24小時餐廳。







將走訪日本石垣島、澎湖、香港、長崎、鹿兒島、釜山及濟州島等地，其中包括澎湖花火節限定6/5、6/10、6/28航次，在海上絕佳位子欣賞航海王無人機和煙火秀，每段航次皆會舉辦親子卡牌對戰、卡拉OK對決、舞王舞后海選等活動，獲勝者將可獲得獨家驚喜贈品。





雄獅旅遊「挪威郵輪奮進號」買5日送5日優惠

活動時間：即日起至5月19日

活動內容：

1、凡訂購NCL挪威郵輪奮進號6月10日出發「石垣島、澎湖5日」，以及14日出發「那霸、石垣島5日」航次，即贈8月21日出發「香港5日」航次之同等艙房。

2、訂購6月10日、14日航次陽台艙之旅客，每房再加碼送100美元船上消費金。



雄獅旅遊「挪威郵輪奮進號」澎湖花火節限定航次

時間：6/5、6/10、6/28規劃限定航次



詳情請上雄獅旅遊網站：https://walkr.tw/7mDdSvgJ