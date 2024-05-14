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買5日送5日！雄獅獨家「挪威郵輪奮進號」日韓、澎湖跳島玩，下訂再送100美金。

2024-05-14 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：雄獅旅遊 人氣：870
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

暑假來趟搭郵輪跳島之旅！雄獅旅遊看準郵輪商機，今年搶在暑假之前獨家推出NCL挪威郵輪奮進號航程，以基隆和高雄為雙母港，讓南北旅客都能方便上郵輪體驗不一樣的度假。規劃32趟航次，首推澎湖花火節限定航次在海上欣賞和航海王聯名煙火秀，更於即日起至5/19加碼推出指定日期「買5日送5日」活動，指定艙等再送100元美金，帶你出海玩兩次。
雄獅旅遊 2024年挪威奮進號/ WalkerLand窩客島整理提供 未經同意不可轉載


雄獅旅遊觀察今年郵輪旅客超過6成為家庭客，攜帶12歲以下兒童同行的旅客相較過往成長2成，可見郵輪旅遊年齡層逐漸下降，不再是長輩的最愛，而是親子出遊的新選擇。這次雄獅旅遊於6月至9月期間獨家引進NCL挪威郵輪奮進號首航台灣，以「Freestyle自由閒逸」為精神，提供14種餐食選擇、8間酒吧，其中包括7間免費餐廳，和2間24小時餐廳。
雄獅旅遊 2024年挪威奮進號/ WalkerLand窩客島整理提供 未經同意不可轉載
雄獅旅遊 2024年挪威奮進號/ WalkerLand窩客島整理提供 未經同意不可轉載

將走訪日本石垣島、澎湖、香港、長崎、鹿兒島、釜山及濟州島等地，其中包括澎湖花火節限定6/5、6/10、6/28航次，在海上絕佳位子欣賞航海王無人機和煙火秀，每段航次皆會舉辦親子卡牌對戰、卡拉OK對決、舞王舞后海選等活動，獲勝者將可獲得獨家驚喜贈品。
2024澎湖國際海上Ｘ航海王25週年 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
虎航秋冬特價機票全航線899元/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載



想要體驗NCL挪威郵輪奮進號的小資族一定要把握機會，凡訂購6月10日出發「石垣島、澎湖5日」，以及14日出發「那霸、石垣島5日」航次，直接贈送8月21日出發「香港5日」航次之同等艙房；訂購6月10日、14日航次陽台艙之旅客，每房再加碼送100美元船上消費金。等於花一趟旅費出去玩兩次，超划算。

推薦閱讀：仙人掌冰回來了！2024澎湖國際海上花火節5大亮點、施放場次總整理，必朝聖「航海王無人機、全家仙人掌冰」澎湖花火節走起。




 

雄獅旅遊「挪威郵輪奮進號」買5日送5日優惠

活動時間：即日起至5月19日
活動內容：
1、凡訂購NCL挪威郵輪奮進號6月10日出發「石垣島、澎湖5日」，以及14日出發「那霸、石垣島5日」航次，即贈8月21日出發「香港5日」航次之同等艙房。
2、訂購6月10日、14日航次陽台艙之旅客，每房再加碼送100美元船上消費金。
 

雄獅旅遊「挪威郵輪奮進號」澎湖花火節限定航次

時間：6/5、6/10、6/28規劃限定航次

詳情請上雄獅旅遊網站：https://walkr.tw/7mDdSvgJ

 

 

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