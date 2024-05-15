彰化人氣咖啡廳7個必訪清單！彰化以鹿港天后宮為首，有著許多知名古建築、古街小鎮，充滿了濃濃的傳統文化風情，近期彰化各地也有不少特色咖啡廳興起，像是結合紅磚老屋、老字號旅社改建等，一開幕便在IG竄紅，成為跑咖、網美們的必訪名單，這次窩客島整理7間必訪的彰化咖啡廳，各種必拍特色咖啡廳帶你一次跟上。





在彰化火車站附近的「紅葉大旅社」，保留老舊櫃台、紅扶手階梯等老旅社元素，加上復古燈飾、童玩、家具，整個懷舊氛圍滿載；老宅控也要走訪百年紅磚屋的「小巷七貳」、老醫院改造而成的「Subi」等老宅咖啡；而隱藏在田野鄉間的「透明空氣」，以日式禪意風格打造，搭上窗外藍天田野的景象，吸引許多網美來打卡，採全預約制，想要朝聖先卡位。





必訪彰化咖啡廳推薦：紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳

部落客 Kiwi 造訪 紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳 說：

推開紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳小故事的大門最先映入的是光影，時光輪轉這裡瞬間變成了50-60年代的復古氛圍，老舊的櫃檯、樓梯旁的紅色手扶梯都訴說著這里的歷史背景～<全文介紹>



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#紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳

地址：彰化縣彰化市長安街100巷5號

電話：0988-321-366







必訪彰化咖啡廳推薦：Subi coffee&bakery

部落客 小虎食夢網 造訪 Subi coffee&bakery 說：

石磨老板、小貼磚、木窗，伴著時而濃烈、時間輕飄的咖啡香，幾陣像是熟客間的閒聊，散發著平日下午的悠閒。<全文介紹>



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#Subi coffee&bakery

地址：彰化縣員林市中山路二段131巷28號

電話：04-837-2312







必訪彰化咖啡廳推薦：小巷七貳

部落客 游小熊 造訪 小巷七貳 說：

由老宅所改建的咖啡館，單就店的外觀看起來好像不大，但實際走進來後才知原來裡面別有洞天，空間主要分為前後半段，前半段是櫃檯和座位區、後半段則是庭院和戶外座位區，室內保有老宅的結構<全文介紹>



#小巷七貳

地址：彰化縣鹿港鎮後車巷72號







必訪彰化咖啡廳推薦：透明空氣

部落客 貪食瑞秋a口袋名單 造訪 透明空氣 說：

我們剛好被安排在和室榻榻米位置超美，有夠好拍照！！！旁邊都是大片落地窗，但因為外面還有屋簷的關係，陽光不會完全照進來，所以不用怕太熱或太曬~從裡面看出去的畫面真的美到不行！！！<全文介紹>



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#透明空氣

地址：彰化縣員林市員集路二段277巷193之35號







必訪彰化咖啡廳推薦：漬果Succade

部落客 Kiwi 造訪 漬果Succade 說：

從外頭到裡面的陳設，漂亮的老屋與特有的庭院，日式風格滿滿的，很有番滋味呢！這裏並沒有過多的座位，建議下午來訪才能後好好的感受老宅帶給人的老時光呀！<全文介紹>



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#漬果Succade

地址：彰化縣員林市育英路37巷15號







必訪彰化咖啡廳推薦：Euffee予琲陶甕珈琲工作室

部落客 Jason's Life 造訪 Euffee予琲陶甕珈琲工作室 說：

巷弄內隱密咖啡廳，居然是舊鞋廠改造，空間是帶點復古的輕工業風格，特別的是使用陶甕烘焙咖啡豆，韻味乾淨又柔順，店家也有提供鹹食，是個可以約三五好友喝咖啡聊天的好地方<全文介紹>



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#Euffee予琲陶甕珈琲工作室

地址：彰化縣彰化市彰南路五段142巷2號







必訪彰化咖啡廳推薦：小田時光富田制梅

部落客 Kiwi 造訪 小田時光富田制梅 說：

員林美食蜜餞搭上生梅熟梅咖啡，還有茶品、飲品，不自覺都會讓你上癮再三，我們點了熟梅咖啡、焙香鐵觀音還有試吃的蜜餞，茶品意外好喝，咖啡也是～<全文介紹>



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#小田時光富田制梅

地址：彰化縣員林市橋愛街162號

電話：04-833-7040



