由贈送讓人感受到關愛和喜悅的禮物而聞名的「SHADDY(シャディ)」所創立的獨家甜點品牌「THE SWEETS」，販售各式各樣適合作為伴手禮的厲害甜點，自2019年誕生以來，累計銷售量已突破1000萬個。這次獨家推出在夏季也不擔心會融化的巧克力夾心餅，即日起陸續在各大通路販售！







成熟大人的甜點品牌「THE SWEETS」

「THE SWEETS」以「贈送時光」為理念，提供消費者豐富美味的甜點，希望讓送禮者及受禮者都能笑容滿面。自品牌誕生以來，已在東京晴空塔、品川站、新橫濱站等首都圈地區舉辦了許多快閃店，近期，也擴及到關西地區及九州地區，讓關東地區之外的人們也能享用享受到「THE SWEETS」的適合成熟大人的甜點。







夏日新品登場

自去年冬天推出了冬季限定商品「巧克力夾心餅（ショコラサンド）」受到廣大迴響，成為許多人們在歲末年間致贈親朋好友的伴手禮首選。隨著夏季的到來，業者精心研發出以不易融化的「烤巧克力（焼きチョコ）」製成的夏季限定的「烤巧克力夾心餅（ベイクドショコラサンド）」。在厚實的烤巧克力中加入了帶有顆粒感的焦糖碎片，營造出酥脆口感。最外層為可口的曲奇餅乾，一口咬下，能夠享受到酥脆、鬆脆的多重口感。此外，考量到適合夏季的風味，特別以酸酸甜甜的檸檬，以及深受歡迎的草莓和香草製成3種風味的夾心餅。下回伴手禮就送這款！









商品名稱：THE SWEETS 烤巧克力夾心餅（ザ・スウィーツ ベイクドショコラサンド）售價：6個 1,296日幣（含稅）10個 2,376日幣（含稅）18個 3,564日幣（含稅）販售店舖：SHADDY實體店鋪、官方網路商店等