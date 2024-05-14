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旨醞鐵板燒在新莊！饗賓集團新品牌「旨醞」高空鐵板燒，新莊宏匯i-Tower精品鐵板燒要朝聖。

2024-05-14 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：2,671
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編輯 張人尹

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饗賓集團新品牌「旨醞鐵板燒」，開在新莊宏匯i-Tower！地點位在超難訂位的「新莊饗饗」樓下，即將進駐全新品牌「旨醞」，主打Fine Dining風格的精緻鐵板燒料理，再加上宏匯i-Tower 38樓高空視野，打造新莊人約會全新口袋名單。

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饗賓集團 資料照 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
饗饗新莊店 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲圖片為「饗饗 新莊宏匯i-Tower店」示意圖，下同。

饗賓集團旗下除了超難訂位的吃到飽「饗食天堂、饗饗、旭集」以及「饗A Joy」之外，單點餐廳近年也是人氣超高、並且囊括中式、西式、泰式等不同風格，在全台總共10大品牌，這次打造全新品牌「旨醞」，在命名上除了延續饗饗、旭集裡「鐵板燒餐區」的風格，並且以以Fine Dining的方式提供「精品鐵板燒」，消息一出就讓鐵粉們期待。
饗饗 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
饗賓集團 資料照 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

這次全新品牌「旨醞」地點插旗新莊「宏匯思源i-Tower大樓」38樓，除了臨近新莊的逛街熱點「宏匯廣場」之外，更選在38樓高樓層，僅低於39樓的「饗饗」，讓新莊人享受最浪漫的高空鐵板燒享受。「旨醞」預計將會在2024年中前開幕，關於旨醞開幕日期、旨醞訂位方式，窩客島會持續為粉絲們追蹤，提供第一手資訊。
饗賓集團 資料照 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
饗賓集團 資料照 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

旨醞

地址：宏匯思源i-Tower大樓（新北市新莊區思源路555號38樓）
開幕日期：預計2024年中
詳細營業資訊，依饗賓集團官方公告為準。

 

 

 

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