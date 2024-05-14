來了、來了，美國炸雞Popeyes真的來台灣了，台灣首店就選擇北車商圈中正區許昌街上，要讓台北炸雞控搶先品嚐最正宗的美式炸雞。Popeyes不只完美復刻美國正統路易斯安那州美味，Popeyes就連店內風格都以路易斯安那藝術與文化元素，打造獨一無二的撞色空間，只是吃的是Popeyes美國味、在店內都要有很美國風。





Popeyes這一次進軍台灣，首店選在北車商圈、5/30正式開幕，並在開幕首三日推出「Popeyes極磅爽脆炸雞」免費吃活動，只要在5/30至6/1開幕期間、前50名凡消費顧客，Popeyes就免費炸雞請吃炸雞，同時前20名再加贈Popeyes®特製的潮流手機掛繩組。





另外，消費者只要加入Popeyes LINE官方帳號，首三日購買個人或多人套餐，還獲贈每日限量500份的必吃副食，5/30私房秘製比司吉 、5/31肯瓊裹漿脆脆薯條、6/1清香馥郁四季春。不僅如此，LINE好友綁定會員再享「香炸布朗尼」小點兌換券。





同時， Popeyes表示，全台首店以繽紛明亮、吸引目光的元素設計，店內大膽使用橘、藍色調，充分展現路易斯安那的嘉年華、熱情感。除高識別度的色彩搭配，Popeyes也將路易斯安那州常見的弧形欄杆，化為天花板設計，結合路易斯安那街景剪影和爵士風元素，進店就像穿過任意門，一秒到美國。



此外，在餐點方面，Popeyes將秘製肯瓊香料醃漬12小時、手工20次裏製粉漿等製作過程完整呈現。讓消費者看見Popeyes等於堅持「品質為先，不走捷徑」的烹調態度，讓美味與生活更靠近，讓台灣的炸雞控、速食愛好者都能品嚐到最美味的美國速食。



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Popeyes® 許昌店 開幕優惠

活動期間：5月30日至6月1日

活動內容：前50名凡消費免費炸雞請你吃，前20名再加贈Popeyes®特製的潮流手機掛繩組

Popeyes® 許昌店

餐廳地址：台北市中正區許昌街30號1樓

營業時間：10:00-22:00 (開幕當天11:00開始營業)

開幕日期：5/30 (四)

