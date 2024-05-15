夏天就是要吃冰呀！7-ELEVEN為了搶攻冰品市場、不只是推出全新人氣霜淇淋「海鹽蜂蜜牛奶」，更加碼推出「國際冰品節」，集結超過50款人氣指定冰品，同時指定冰品任2支最低0元起、冰品集點GO免費抽手機、使用7-ELEVEN APP/LINE官方帳號每天有5次中獎機會。







最大必吃新品7-ELEVEN限定門市販售的霜淇淋新口味「海鹽蜂蜜牛奶」新登場，使用蜂蜜故事館的純正泰國清邁龍眼蜜，吃一口不僅充滿豐富蜂蜜味，還揉合瑞穗鮮奶與微量海鹽提味，鹹甜口感創造獨特驚喜，真的會讓霜淇淋控吃了一口就停不下來。





此外，國際冰品節主打「井村屋哆啦A夢冰沙-蘇打風味」、還有超萌造型「LOTTE Big西瓜風味冰棒」與「韓國哈密瓜冰淇淋雪糕」水果系清爽風味，美味美觀兼具，打卡上傳最有面子。同時，今年初首次登場與老字號冰品小美獨家聯名推出巧敲冰共「石榴香橙綠茶凍」與「藍莓卡士達」雙口味，外層酥脆巧克力脆皮內藏香濃果醬，搭配冰淇淋、茶凍等多層次滋味，美味兼具趣味性，創造全新酷玩食慾享受。





同時，7-ELEVEN夏日精選與五星泰籍名廚阿明師聯名監製的「優菓甜坊摩摩喳喳甜湯」，香濃椰奶濃郁美味去年甫推出便登上系列商品銷售第一名，累積可堆疊213座台北101，今年再度強勢回歸，同步推出全新清爽系甜品「優菓甜坊楊枝甘露」，香濃芒果泥搭配酸爽紅柚果肉，豐富配料重現經典港式風味。



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7-ELEVEN 國際冰品節優惠活動

活動日期：2024/05/15~06/25

活動方式：

1、指定冰品任2支最低0元起，另有5、7、9折優惠，每個獎項中獎機率獨自計算

2、加碼國際冰品集點GO，任1件集1點/任2件再加贈1點，集滿兌換指定冰品，兌換至2024/06/27(四)止，結帳需報會員手機號碼，點數可上OPENPOINT APP【小7集點卡】兌換指定商品兌換券1張，集滿3點可換Google Pixel 8抽獎券乙張(共抽10名)

3、加碼7-ELEVEN APP/LINE官方帳號同步玩，2024/05/15上午10點起至2024/06/25止，OPENPOINT會員每日可免費各玩2次，持活動折扣條碼於兌換期間內至門市購買冰品享折扣優惠。



7-ELEVEN 話題新品推薦

井村屋哆啦A夢冰沙-蘇打風味 / 79元

樂天可爾必思冰棒單入 / 39元

EKSELENCE艾可仕玄米抹茶冰淇淋 / 89元

小美巧敲冰-石榴香橙綠茶凍 / 59元

小美巧敲冰-藍莓卡士達 / 59元

明治宇治金時雪糕 / 299元

明治超級杯冰淇淋-檸檬起司 / 69元

可爾必思沁涼加鹽乳酸菌飲 / 29元

甘蔗媽媽(甘蔗青茶) / 35元



7-ELEVEN 海鹽蜂蜜牛奶霜淇淋

海鹽蜂蜜牛奶霜淇淋 / 49元

加碼優惠：

5/15~6/25加入冰品抽抽樂

5/15~6/11周末五、六、日，持iCash 2.0、iCashPay享第二支半價

5/31~6/2世界牛奶日，任選第二支10元