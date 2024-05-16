嗨整夜不睡覺！全台首創集結夜行動物的「吾夜Woo Love生活節」，將於六月中旬快閃基隆，以跨頁、音樂、美食市集、星空、日出和海上電影院打造六大區域，不僅邀請有趣市集擺攤，更超過20組表演團隊包含日韓港泰神秘卡司，邀請大家一起熬通宵嗨整晚。







於6/14、6/15兩天晚間八點至翌日清晨5點登場的「吾夜 Woo Love生活節」，今年加入「愛」元素，結合流行音樂、電影、占卜、脫口秀與美食，現場規劃國內外音樂人「月舞台」；台灣樂團、脫口秀為主「海舞台」；特色美食快閃「有趣市集」；免費塔羅占卜「星心屋」；星空、海風相伴的「海上電影院」及「夢天堂」等六大區，在初夏之際打造一場最不一樣的療癒之夜。







LIVE演出請到國師「唐綺陽」、Podcaster「馬克&瑪麗」、新生代浪漫樂團「溫蒂漫步」、療癒系心靈創作的「守夜人」、金曲最佳樂團獎「麋先生」，以及日韓港泰神秘卡司等超過20組表演團隊輪番上陣，精彩節目讓你整夜都不想睡。為了讓大家更舒服體驗深夜療癒時刻，今年「夢天堂」特別加開床位，躺在懶骨頭上耍廢、聽團、看星空超愜意。





活動日期：2024年6月14日（五）、2024年6月15日（六），兩天兩場

活動時間：20：00 ～ 隔天05：00

活動地點：基隆和平島地質公園（基隆市中正區平一路360號



夢天堂 單夜票 6,800元 / 8,800元(KKTIX販售)

暗光鳥 單夜票2000元、雙夜票3200元(KKTIX及Ibon販售)

揪團票 單夜票6人同行9,600元(KKTIX及Ibon販售)

島嶼車屋 雙人同行 12,000元(KKTIX販售)

曙光票 350元(KKTIX加購)

現在WalkerLand窩客島和「吾夜 Woo Love生活節」合作，要送你「暗光鳥實體票」，只要你回答下列問題並答對，即有機會獲得。

● 活動問題：

被譽為世界級秘境的基隆「和平島地質公園」，除了有全球最美日出之一的「阿拉寶灣」，海岸沿線也有鬼斧神工的特色打卡點。



請列舉三個「和平島地質公園」必拍打卡點，即可有機會獲得「吾夜 Woo Love生活節」免費入場票。

● 活動贈品：

◎ 吾夜 Woo Love生活節 暗光鳥實體票 (一人中獎，2人入場) 乙 張 共 3 名

● 活動時間：2024-05-15 22:08~2024-05-19 23:59

● 得獎公佈：2024-05-20 11:00 公佈於 窩客島個人主頁

● 注意事項：

(1)參加留言贈獎活動，需在 窩客島官網文章 下方作答才符合抽獎資格，若在其他社群平台中作答，為無效留言。

(2)得獎公布後，WalkerLand窩客島客服中心將會統一寄送「得獎通知細節辦法」至得獎者註冊信箱，請得獎者留意是否收到信件，若無收到信件請主動通知。

(3)得獎通知將以窩客島會員基本資料中提供的信箱為聯絡方式，若因個人基本資料有誤而導致未收到通知，並在得獎名單公布後三天內未主動告知未收到信件，將不再進行補寄、得獎名額也不再進行遞補動作。

(4)活動贈送之票券規範，請依照票券上所規定為主。

(5)此活動得獎人相關資料將提供給第三方合作廠商，若不同意將視同放棄得獎資格，亦不再進行遞補動作。

(6)如對活動有任何問題，請「登入窩客島網站>會員中心>活動留言區域」向客服提出，我們將儘速回覆。

(7)主辦單位保留修改活動與獎項細節權利，無須事前通知。



特別說明：

目前針對「Yahoo、Hotmail」無法接收正常收取通知信件。

請要參與本次活動的會員，至會員中心→收信E-mail設定→設定Gmail帳號信箱。

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