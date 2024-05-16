家樂福中原店強勢回歸，7大亮點要吃、要逛、要買帶你看！在遭逢事故後經歷半年整修，家樂福中原店以升級版功能、更強大的特色服務重新開幕，超過3000坪大空間，提供美食、餐廳、服飾、生活等需求，其中包含超狂「代煮泡麵、現切現流生魚片、小農蔬果」等7大亮點，桃園人等不及下班就開逛。



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家樂福中原店經歷半年整修時間，在5/14起正式開幕，於3000坪賣場空間中，增加多個「店中店、美食街」品牌，包含親子遊樂場「老虎歡樂世界」以及美食街「三商巧福、爭鮮、大戶屋、品田牧場、路易莎」等，並且在賣場內規劃更豐富主題區域，讓人逛街、吃飯一次滿足。







在全新賣場中，家樂福中原店特別規劃多個特色專區，全新設計「森活蒔光」專區，提供近年超夯植栽、多肉植物用具選擇，還有「寵.生活」寵物用品專區，使用環保再生材質，愛毛孩同時愛地球。此外家樂福也看準需求，在收銀台區域旁邊設置「友善長者」專區，高齡長者需要的保健食品、個人清潔衛生用品，以及易咀嚼、易保存食品，通通都能一次買到，也方便就近詢問服務人員，讓長輩採買更方便。





家樂福中原店

如果是吃貨，這次在家樂福中原店也推出各種美食專區，包含500坪生鮮空間、全新「鮮魚低溫工作室」設有大型水族魚缸，現切現流生魚片，還可以免費試吃。在「熟食專區」還有家樂福最新的「代客煮」服務，只要在店內購買的泡麵或者冷凍冷藏水餃，通通可以幫你煮好。同時還有「現煎牛排」服務，以專業的180度複熱平台均勻加熱，下班之後懶得煮就走一趟家樂福吃晚餐。如果習慣自己回家煮的主婦、主夫們，這次也特別引進「微笑小農」蔬果，在生鮮區的蔬菜、水果、肉品、海產與冷藏冷凍專區，都可以找得到、買得到「有機栽培、履歷認證、友善環境」的商品。為了回饋在地桃園人，家樂福中原店開幕期間，在中原店、內壢店、中壢地、平鎮店同享「指定商品買一送一」，桃園人趁機幫家裡補補貨。

地址：桃園市中壢區中華路二段501號