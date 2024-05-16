為了吸引吃到飽控的目光，台北君悦酒店首次在ZIGA ZAGA義大利餐廳推出PIZZA吃到飽活動，於5/17至5/18日中午及晚餐時段，六款獨家窯烤PIZZA吃到飽，再加碼品嚐開胃沙拉及提拉米蘇等豐盛義國料理及柏克金生啤酒無限暢飲。





ZIGA ZAGA首次突破餐廳營運框架，由新加坡籍總主廚陳萬欽監製，推出六款招牌熱賣披薩及義式料理吃到飽，包含了有傳承20年ZIGA ZAGA 辣味雞絞肉披薩、以佛羅倫斯牛肚包為概念的燉本地牛總滙披薩、經典瑪格莉特，羅馬長形披薩更創意獻上新加坡辣椒蟹、燒烤手撕豬、黑糖珍奶的限定風味。





同時，還有同步供應義式香料炒鮮蝦蘑菇義大利麵、松露蘑菇燉飯、米蘭式炸雞腿佐帕瑪森乾酪及五款義式沙拉、提拉米蘇等多重甜點，還有柏克金德式小麥生啤酒等飲品無限暢飲，就是要在「國際披薩派對日」讓PIZZA控吃到飽。





除了ZIGA ZAGA之外，Cheers歡飲廊即日起至6月9日推出三款極鮮限量漢堡「泰式軟殼蟹龍蝦鮮味堡」由法棍麵包包覆香酥麥片軟殼蟹，外層略帶麥香奶味且不油膩，更添入自曼谷君悅酒店青木瓜配方，完美調和魚露、檸檬汁、朝天椒、棕櫚糖等，清爽酸辣絕配酥香龍蝦海味。



「松露堅果香料菌菇堡」蘑菇造型漢堡特別由可可粉刷上橄欖油烘烤而成，夾入白百靈菇與起司堅果烘烤、雨來菇、川香蘑菇、胡椒炒有機奶茶木耳，再擠上黑松露美奶滋，菇香四溢完美收尾。「奢華海陸雙堡」兩款迷你漢堡分別獻上經典炸魚薯條佐明太子美乃滋，以及香煎日本小田和牛小排至7分熟，抹上煙燻BBQ醬，更顯肉質香嫩與豐厚脂香。餐點可任選薯條、地瓜薯條或綜合沙拉，以及飲品加價優惠。



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ZIGA ZAGA義大利餐廳 PIZZA吃到飽

活動期間：5月17日至5月18日中午及晚餐時段

活動內容：六款獨家窯烤選擇，獻上新加坡辣椒蟹、燒烤手撕豬、黑糖珍奶創意披薩，亦有鮮蝦磨菇義大利麵、米蘭炸雞、開胃沙拉及提拉米蘇等豐盛義國料理及柏克金生啤酒無限暢飲，每位1,680元起。

線上訂位：https://bit.ly/2024_ZZ_PizzaBuffet；專人訂位：02-2720-1230