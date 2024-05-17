超萌炸蝦抱枕，想咬一口！台灣在地創作者「瘋狂眼珠Crazy eyes」，超可愛、超療癒角色「宇宙炸蝦」推出許多周邊小物、聯名週邊，讓鐵粉看了又餓、又可愛。這次瘋狂眼珠Crazy eyes特別與爭鮮集團旗下「定食8」聯名，除了真的可以「吃炸蝦」，還有超萌炸蝦抱枕、炸蝦購物袋、炸蝦行李束帶、炸蝦貼紙等周邊，鐵粉先衝。



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這次定食8與瘋狂眼珠聯名，推出4波周邊小物加價購，期間內只要用餐消費滿200元，就可享有加夠資格。在5/15起推出「炸蝦貼紙」2款，5/29起推出實用系「炸蝦行李束帶」，而6/12起推出超軟Q「炸蝦抱枕」辦公室午休超需要，在6/26起再推出環保小物「炸蝦摺疊購物袋」粉絲週週週要衝收藏。







本次「定食8、瘋狂眼珠」攜手聯名，以可愛的炸蝦角色呼應定食8經典的「炸蝦」美食，因此這次在餐點上，也推出全新「炸蝦餐」，其中包含超狂「浪鰻炸蝦晴空塔」把炸得酥脆的星鰻直立在白飯中，模擬高聳的晴空塔，一旁再搭配炸蝦、牡蠣、蟹味棒、蕃薯、四季豆與蘿蔔泥等經典食材，打造最狂、最療癒天丼。





定食8「瘋狂眼珠Crazy eyes」聯名周邊資訊

活動方式：於8/31前至全台定食8門市用餐消費滿200元即可加購周邊，限量售完為止。

加購內容：

5/15起：貼紙（39元/張，共2款）

5/29起：行李束帶(149元/個)

6/12起：抱枕(329元/個)

6/26起：摺疊購物袋(99元/個)



詳細活動規範及供應情形，依 定食8 官方公告為準。