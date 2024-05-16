蛋塔又夯回來了，不跟上就遜掉！近兩個月「義式蛋塔、千層蛋塔」關鍵字再度躍上熱搜，從香港蛋塔一路燒到台灣，尤其花朵造型的「義式千層蛋塔」更是現在IG必拍、必打卡的排隊美食。台北大安超人氣烘焙坊「Libreadry 巢屋」，更是許多鐵粉排隊也要吃的義式千層蛋塔之一。為了讓更多鐵粉都能品嚐到，即日起在北中南5間烘焙坊、7間門市，同步開賣Libreadry 巢屋同款「義式千層蛋塔」，中南部鐵粉爆吃一波。



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台北東區烘焙坊「Libreadry 巢屋」近期在IG、在社群上爆紅，吸引超多粉絲排隊朝聖，就為了品嘗到酥脆、療癒的神級甜點「義式千層蛋塔」。創辦人甜點師傅蔡瑞通說，蛋塔是以奶油界勞斯萊斯「法國蒙太古AOP發酵奶油」、北海道中澤奶餡作為原料，並使用法國空運的義式千層蛋塔模具，讓蛋塔的每一朵花瓣都有適當的間隔，才可以吃起來像時尚教主藍心湄說的「超級無敵霹靂酥」。







近期「Libreadry 巢屋」排隊人潮爆棚，為了讓更多人吃到36層次、花朵造型、雲朵口感的「義式千層蛋塔」，Libreadry 巢屋特別與各地烘焙坊聯手，即日起在「桃園 野上麵包、新竹 傑里麵包、台中 麥嵐綺麵包、莎士高雄 比亞烘焙坊3間門市」通通可以吃到Libreadry 巢屋同款蛋塔，由苗林行獨家代理食材，技術和模具、配方等都是出自於Libreadry 巢屋，北中南5大品牌、7間門市讓粉絲朝聖。





Libreadry 巢屋 義式千層蛋塔販售店家

台北 Libreadry 巢屋

營業時間：周一至週日12:00 - 19:00

地址：台北市大安區仁愛路四段345巷4弄28號

電話：(02) 8771-0339



桃園 野上麵包坊

營業時間：周一至週日10:00 - 20:30

地址：桃園市蘆竹區南平街58號

電話：(03) 312-0433



新竹 傑里麵包

營業時間：周一至週日11:00 - 19:30

地址：新竹市東區關新東路278號

電話：(03) 666-7082



台中 麥嵐綺麵包

營業時間：周一至週日11:30 - 20:30

地址：台中市西區向上南路一段243號

電話：(04) 2471-1198



高雄 莎士比亞烘焙坊

營業時間:周一至週日11:30 - 21:30

地址：

光華店：高雄市苓雅區光華一路148-72號

電話：(07) 223-1156



美術店：高雄市鼓山區美術東二路51號

電話：(07) 586-7256



文山店：高雄市鳳山區文龍路20號A

電話：(07) 777-7942



各店供應方式、供應數量，依各門市公告為準。