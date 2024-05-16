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亞尼克生乳捲吃到飽！最後名額「亞尼克生乳捲吃到飽」5/17零點名額釋出，20款生乳捲吃半條就回本。

2024-05-16 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：866
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編輯 張人尹

編輯 張人尹

亞尼克生乳捲吃到飽，最後搶起來！近年「甜點吃到飽」受到許多甜點控的喜愛，許多人就算正餐吃不多，甜點胃還是有辦法吃光一整桌。這次亞尼克跟上甜點話題，特別推出一週快閃「甜點吃到飽」限量方案，不只光速秒殺，更愈告將在5/17凌晨0:00釋出最後名額，甜點控看完就先守在電腦前準備卡位。

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亞尼克生乳捲 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
亞尼克 生乳捲吃到飽 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

亞尼克近年推出許多生乳捲口味，無論是經典不敗原味，或是人氣超高的抹茶、巧克力、芋泥通通是必吃，還有限定口味芒果、布丁系列，都讓人陷入選擇障礙。這次亞尼克特別推出「甜點吃到飽」方案，只要買一杯飲品，加價299元就能享有多達20種甜點無限吃到飽，還可以直接品嚐到切片生乳捲，這樣一來每種口味都能吃一輪。
亞尼克生乳捲 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

其中，吃到飽項目還包含最新口味「新鮮芒果生乳捲」吃得到整塊、新鮮的愛文芒果，還有強勢回歸的「法式青桔芒果生乳捲」，也通通在吃到飽菜單中。本次吃到飽加價只需要299元，以最貴的「新鮮芒果生乳捲」一捲565元計算，只要吃超過半條就算回本。
亞尼克 生乳捲吃到飽 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
亞尼克生乳捲 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

除了生乳捲之外，菜單上也供應超人氣「巴斯克蛋糕系列」原味、水蒸、焦糖熔岩口味，還有黑酷曲蛋糕、切片蛋糕，甚至霜淇淋也能無限吃到飽。本次活動在內湖、台中、高雄旗艦店門市三地開跑，每天一場次、每場次限時90分鐘，雅尼克表示，目前總人數300人報名完成，但仍有尚未結帳的名額，將於5/17凌晨0:00於官網釋出，甜點控一定要搶到最後機會，爆吃一波。
亞尼克 生乳捲吃到飽 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


亞尼克 生乳捲吃到飽 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

亞尼克 生乳捲吃到飽活動資訊

活動場次
內湖旗艦店：5/27~5/31(開賣時間：5/14-5/17)
台中旗艦店：6/10~6/14(開賣時間：5/14-5/31)
高雄旗艦店：6/17-6/21(開賣時間：5/14-6/6)

開賣通路：亞尼克官網
最後名額釋出時間：2024/05/17 0:00

詳細活動規範及供應情形，依 亞尼克 官方公告為準。

 

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