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10元吃全家霜淇淋！3天限定「全家咖啡、霜淇淋」10元多一件，買水再送Energy演唱會門票。

2024-05-17 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：全家便利商店 人氣：402
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

每到週末，就是要去全家喝咖啡、吃霜淇淋！全家再度祭出會員限定「第二件10元」咖啡、霜淇淋加價購優惠，其中，必吃NB聯名限定款「灰潮香草霜淇淋、炭焙烏龍霜淇淋」，一解本週上班累積的壓力，用超級銅板價在日常中獲得小確幸。
全家霜淇淋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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全家會員限定的「第二件10元」大杯特濃拿鐵、不限口味霜淇淋，於即日起至5/19連續三天快閃登場，只要到實體門市即可享有優惠，在週末下午揪人到全家吃整套下午茶超愜意。同時，全家也和強勢回歸男團Energy合作，只要購買指定水、運動飲料不僅可享第二件6折、買三送一優惠，任4件還可再抽Energy《一觸即發》台北小巨蛋演唱會門票，帶你進場挑戰16蹲。

推薦閱讀：小七霜淇淋第二支10元！7-ELEVEN國際冰品節「海鹽蜂蜜牛奶霜淇淋、多國冰品」，最低0元起、一定不玄。
全家咖啡買3送3/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
全家霜淇淋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

 

全家週末咖啡、霜淇淋優惠

活動時間：2024/05/17-05/19
活動內容：
1、Let's Café特濃拿鐵 大杯第2杯10元。
2、Fami!ce不限口味第2支10元，再+10元送Pocky香蕉棒一盒。
 

全家「Energy衝夏會全面開暢」抽獎趣活動

活動時間：即日起~06/11
活動內容：
1、購買指定水、運動飲料可享同品牌同價位第二件6折或買三送一。
2、任4件再抽Energy《一觸即發》台北小巨蛋演唱會門票。(注意事項：7/27場次，一組2張，共抽五名)

 

 

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