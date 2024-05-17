每到週末，就是要去全家喝咖啡、吃霜淇淋！全家再度祭出會員限定「第二件10元」咖啡、霜淇淋加價購優惠，其中，必吃NB聯名限定款「灰潮香草霜淇淋、炭焙烏龍霜淇淋」，一解本週上班累積的壓力，用超級銅板價在日常中獲得小確幸。







全家會員限定的「第二件10元」大杯特濃拿鐵、不限口味霜淇淋，於即日起至5/19連續三天快閃登場，只要到實體門市即可享有優惠，在週末下午揪人到全家吃整套下午茶超愜意。同時，全家也和強勢回歸男團Energy合作，只要購買指定水、運動飲料不僅可享第二件6折、買三送一優惠，任4件還可再抽Energy《一觸即發》台北小巨蛋演唱會門票，帶你進場挑戰16蹲。



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全家週末咖啡、霜淇淋優惠

活動時間：2024/05/17-05/19

活動內容：

1、Let's Café特濃拿鐵 大杯第2杯10元。

2、Fami!ce不限口味第2支10元，再+10元送Pocky香蕉棒一盒。



全家「Energy衝夏會全面開暢」抽獎趣活動

活動時間：即日起~06/11

活動內容：

1、購買指定水、運動飲料可享同品牌同價位第二件6折或買三送一。

2、任4件再抽Energy《一觸即發》台北小巨蛋演唱會門票。(注意事項：7/27場次，一組2張，共抽五名)