不管有事、沒事都會去台茂逛逛的桃園人，這下有口福了！台茂推出桃園最大日本美食物產展，超過30間精選店家、超過15間現場實演的日本美食攤位，無論是道地日本小吃、甜點還是伴手禮，都在台茂B2微笑廣場找得到。並結合線上線下，推出買一送一優惠，小資族一定要跟上。
台茂日本美食物產展於即日起至5/29快閃登場，佔地100坪的空間中，集結來自日本特色美食、特產和伴手禮，在台茂B2微笑劇場打造一條日本商店街的錯覺。現場有職人實演美食的「牛嶋」日本A5和牛串燒、「笑笑屋」手做飯糰。
亦有日本夢幻甜點坐鎮，包括香濃吃不膩的北海道「函館菓子工坊」，帶來起士蛋糕、貝比蜂蜜蛋糕等經典款。還有七福神鯛魚燒、烤糰子和蕨餅等經典日式街邊甜點等著大家去朝聖。此外，去日本必買的伴手禮也集結於此，京都小倉山莊山春秋禮盒、東京NY起司奶油脆餅等爆夯款，不用飛日本就能買到。
同時，也特別配合台茂線上購物，讓大家不用出門就能逛日本展，除了有各種日本直送小物之外，也提供限時限量買一送一優惠，和牛炸肉餅、炙燒章魚足及日式糰子等品項，只要選擇線上下單、線下領取，即可享有買一送一優惠。
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台茂日本美食物產展
活動時間：即日起至5月29日
地點：台茂購物中心 B2微笑劇場
台茂線上購物：https://walkr.tw/2gthYf4C