不管有事、沒事都會去台茂逛逛的桃園人，這下有口福了！台茂推出桃園最大日本美食物產展，超過30間精選店家、超過15間現場實演的日本美食攤位，無論是道地日本小吃、甜點還是伴手禮，都在台茂B2微笑廣場找得到。並結合線上線下，推出買一送一優惠，小資族一定要跟上。







台茂日本美食物產展於即日起至5/29快閃登場，佔地100坪的空間中，集結來自日本特色美食、特產和伴手禮，在台茂B2微笑劇場打造一條日本商店街的錯覺。現場有職人實演美食的「牛嶋」日本A5和牛串燒、「笑笑屋」手做飯糰。







亦有日本夢幻甜點坐鎮，包括香濃吃不膩的北海道「函館菓子工坊」，帶來起士蛋糕、貝比蜂蜜蛋糕等經典款。還有七福神鯛魚燒、烤糰子和蕨餅等經典日式街邊甜點等著大家去朝聖。此外，去日本必買的伴手禮也集結於此，京都小倉山莊山春秋禮盒、東京NY起司奶油脆餅等爆夯款，不用飛日本就能買到。





台茂日本美食物產展

活動時間：即日起至5月29日

地點：台茂購物中心 B2微笑劇場

台茂線上購物：https://walkr.tw/2gthYf4C