捷運劍潭站必吃美食清單！捷運劍潭站附近有著知名的士林夜市，聚集各種人氣小吃，每到晚上都有許多國內外遊客前往朝聖，周邊巷弄也有不少必吃在地美食餐廳，窩客島這次針對捷運劍潭站蒐羅了步行十分鐘內能到的9間美食，包括人氣特色餐館、士林夜市排隊小吃等，捷運劍潭站必吃美食搶收藏。





來劍潭站真的不能路過士林夜市，除了爆夯「小鹿梅花糕」外，一顆顆內餡飽滿的「大上海生煎包」也是不能錯過的排隊夯店，近期爆紅的「阿德泰式煎餅」，現點現做酥脆煎餅包入滿滿的香蕉切片，再淋上煉乳、巧克力淋醬，超邪惡涮嘴甜點先爆吃一波；而隱藏巷弄內「松竹梅壽司」的人氣芋頭花壽司、滷肉飯可以免費續加的佛心簡餐「食來運轉」，都是在地人激推的日常美食。





捷運劍潭站美食推薦：BON MEINGERDA

部落客 Daisy 造訪 BON MEINGERDA 說：

專賣手工麵疙瘩，搭配不同異國風情的創意料理風格，讓人吃了眼睛為之一亮，也有中菜西吃的感覺，黛西大推！是一間吃了願意再次回訪的店，尤其是不是蛋糕的三色蛋糕...<全文介紹>



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#BON MEINGERDA

地址：台北市士林區劍潭路78號







捷運劍潭站美食推薦： ACME｜Cafe Bar & Restaurant

部落客 ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 造訪 ACME｜Cafe Bar & Restaurant 說：

一開門明亮的空間、大片落地窗、舒適的座位，窗外還有200坪戶外座位，下次想預約傍晚時段看看夕陽西下及療癒的夜景。<全文介紹>



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#ACME｜Cafe Bar & Restaurant

地址：台北市士林區劍潭路1號7樓

電話： 02-6617-7575







捷運劍潭站美食推薦：松竹梅壽司

部落客 寶寶❤️放電 造訪 松竹梅壽司 說：

芋頭壽司跟其他花壽司口感真的不太一樣，綿軟厚實的芋頭配上微Ｑ硬的白飯，口感上比一般花壽司更豐富。外皮略甜的味道吃到中間鹹料，芋頭的甜就更明顯了（但不會過甜）。<全文介紹>



#松竹梅壽司

地址：台北市士林區承德路四段80巷54號

電話：02-2885-9326







捷運劍潭站美食推薦： 大上海生煎包

部落客 Bunny 造訪 大上海生煎包 說：

煎鍋上的生煎包，一顆顆圓滾滾的，散發的香氣光聞就讓人口水直流，Bunny最愛的就是麵皮底部，煎的金黃微酥越嚼越香<全文介紹>



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#大上海生煎包

地址：台北市士林區文林路101巷10號1樓

電話：080-900-8288







捷運劍潭站美食推薦：屋伴餃子 WOOPAN​

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 屋伴餃子 WOOPAN​ 說：

除了必點水餃，現點現做的招牌鍋貼也是店內人氣美食，外皮煎到酥脆的鍋貼還帶點嚼勁，皮脆帶點Ｑ嫩，相當好吃的鍋貼皮～內餡不多，但豬絞肉鮮甜多汁。<全文介紹>



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#屋伴餃子 WOOPAN​

地址：台北市士林區大北路8號

電話：02-2882-5852







捷運劍潭站美食推薦：阿德泰式煎餅

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 阿德泰式煎餅 說：

剛做好的泰式香蕉煎餅真的香噴噴。同時飄出甜蜜可口的味道，大人小孩都會愛。大口咬下，新鮮的香蕉搭配著酥脆的餅皮，還有甜甜幸福的淋醬增添層次感，忍不住一塊接著一塊，暴風吸入。<全文介紹>



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#阿德泰式煎餅

地址：台北市士林區







捷運劍潭站美食推薦：小鹿梅花糕

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 小鹿梅花糕 說：

梅花糕最上層吃起來有麻糬的口感，帶點芝麻香氣，甜度不高，吃起來帶有小湯圓跟紅棗的一點點甜味，底下的芋泥也是很自然的芋頭香氣，口感細緻綿密<全文介紹>



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#小鹿梅花糕

地址：台北市士林區基河路1號

電話：0958-375-642







捷運劍潭站美食推薦：食來運轉

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 食來運轉 說：

幾乎每個月都會來逛士林夜市的我們直至最近才發現【食來運轉】的存在，真的有相見恨晚的感覺啊！內用魯肉飯、四種飲料免費續，只要點一份飯類，魯肉飯想吃幾碗就可以續幾碗也難怪生意這麼好了<全文介紹>



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#食來運轉

地址：台北市士林區小東街31號

電話：02-2880-4931







捷運劍潭站美食推薦：鵝肉川食堂

部落客 企鵝 造訪 鵝肉川食堂 說：

剛上桌的芋頭及米粉，口感不會太過軟爛，湯底喝起來蠻清爽、不會過鹹，還有炸魚塊可以吃，而用餐到一半時，店家也很貼心地過來提醒，如果不想口感過軟爛，建議先暫停加熱，等要吃的時候再開火<全文介紹>



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#鵝肉川食堂

地址：台北市士林區承德路四段140號

電話：02-2886-1788



