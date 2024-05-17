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紅葉蛋糕鮮奶油單飛了！新品牌「CREAM CO.鮮奶油有限公司」快閃信義區，買就送鹹奶油蛋糕、達克瓦茲。

2024-05-17 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：紅葉蛋糕、CREAM CO.鮮奶油有限公司 人氣：550
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編輯 鄭雅之

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紅葉蛋糕本體鮮奶油單飛了！只要是老台北人就一定知道「紅葉蛋糕」，是兒時記憶中爸媽帶回來的慶生蛋糕，純樸不浮誇的紅葉蛋糕，以經典招牌甜而不膩口的鮮奶油，讓甜點控念念不忘。這次，紅葉蛋剛創辦人第三代特意將鮮奶油單飛，推出全新鮮奶油品牌「CREAM CO.鮮奶油有限公司」，於即日起至6/30期間快閃信義區，熱愛紅葉鮮奶油的甜點控不能錯過。
紅葉蛋糕ＸCREAM CO.鮮奶油有限公司 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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紅葉蛋糕開業至今已走過半世紀，堪稱是全台首家開賣鮮奶油蛋糕店，近期更隨著熱播台劇《不夠善良的我們》再度掀起話題，更跨界推出聯名款「鹹奶油百香檸檬蛋糕」，微鹹、微甜又帶有淡淡果香的蛋糕，超涮嘴。同時，第三代許孟涵、許孟勳規劃全新鮮奶油甜點品牌「CREAM CO. 鮮奶油有限公司」，於信義區新光三越A8快閃登場。
紅葉蛋糕ＸCREAM CO.鮮奶油有限公司 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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紅葉蛋糕和CREAM CO.也聯手推出新口味「楓糖核桃鮮奶油蛋糕」，使用草莓汁做成的戚風蛋糕，並在招牌祖傳鮮奶油中添加楓糖和核桃增添風味和口感，讓人一吃就愛上。現場快閃店除了此款鮮奶油蛋糕之外，還販售全新甜點「達克瓦茲」，共有原味、海鹽焦糖、檸檬奶餡三種口味。
紅葉蛋糕ＸCREAM CO.鮮奶油有限公司 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

開幕首三日5/17-5/19，前20位顧客在紅葉蛋糕購買任一款6寸以上蛋糕，就送「鹹奶油百香檸檬蛋糕」1片；在CREAM CO.購買「楓糖核桃鮮奶油蛋糕」，就送全新甜點CREAM CO. 鮮奶油風味達克瓦茲一個。

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紅葉蛋糕ＸCREAM CO.鮮奶油有限公司 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。



 

紅葉蛋糕 x CREAM CO. 鮮奶油有限公司

快閃地點：新光三越A8 1F
快閃時間：2024/5/17~6/30
開幕優惠：
1、紅葉蛋糕5/17-5/19前20位顧客，凡購入任一6吋以上蛋糕，即加贈鹹奶油百香檸檬1片。
2、CREAM CO. 5/17-5/19 前20位顧客，購買「楓糖核桃鮮奶油蛋糕」，就送「CREAM CO. 達克瓦茲(鮮奶油風味）一個」（限量每日30位）。

 

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