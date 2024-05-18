巨大4公尺高佩佩豬，要打卡！佩佩豬是許多大小朋友的偶像，是哄小孩乖乖、哄小孩吃飯的爸媽好夥伴之一，這次出現全台第一個「4公尺高巨大佩佩豬」打卡點，還有限定「佩佩豬周邊」免費領，爸媽們準備週末帶小孩衝一波。
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▲圖片來源：「漾台中」官方粉絲團。
台中市政府於5/18-5/19週末舉辦「2024台中親子音樂季」，特別與英國超人氣卡通「Peppa Pig粉紅豬小妹」合作，除了有YOYO家族哥哥姐姐及特別嘉賓「佩佩」和「喬治」跟大小朋友互動之外，還有全台第一個「佩佩豬大型氣偶」4公尺高打卡點，大小朋友們都要嗨到尖叫。
除此之外，本次活動還有限定「佩佩豬周邊小物」免費領，在5/28-5/19於台中公園活動現場，只要填答問卷就能獲得限量「粉紅豬小妹帆布拉鍊袋」，另外，親子同心協力完成音樂主題闖關活動，還可以兌換限量「粉紅豬小妹造型磁鐵」，讓小朋友們邊玩、邊學，週末放電還能拿小獎品回家。
2024台中親子音樂季
活動時間：2024/05/17-05/18
活動地點：台中公園（台中市北區雙十路一段65號）