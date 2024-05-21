Jisoo私服超愛「emis」快閃台中勤美誠品綠園道，加碼再推CAFE!N聯名！攻陷一票韓流明星衣櫃的潮牌「emis」，這次攜手CAFE!N以「emis !SLAND 」概念快閃台中，不僅有韓國直送的明星同款商品，更推出獨家限定粉黑視覺「玫瑰覆盆子霜淇淋、拿鐵」，姐妹到此血拼之餘，順便吃個咖啡甜點再離場。
韓國人氣潮流品牌emis台中場，除了增加貨量，還新增新色、新款商品，包括明星商品BLACKPINK Jisoo同款帽、張員瑛同款豹紋包、(G)I-DLE宋雨琦同款牛仔髮箍全都有，就連韓國最新當季款也同步開賣，想要和韓星同款就趁早去搶買。
CAFE!N更為此次快閃店打造獨家「emis粉色!SLAND」，由emis韓國總部欽點選出的PANTONE 182C親點的粉色，推出聯名款粉紅歐膩系列，有emis 玫瑰覆盆莓CHILL!N、emis 玫瑰覆盆莓拿鐵兩款，帶有淡淡玫瑰花香，和酸甜清爽的覆盆莓混搭出意想不到的滋味，無論是霜淇淋還是拿鐵，都為粉黑色雙色帶出女性優雅又時髦的獨有風格。
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CAFE!N聯名 emis粉色!SLAND 快閃活動
快閃日期：即日起至5/26
快閃地點：台中市西區公益路68號1F(勤美誠品綠園道）
營業時間：週一～週五 14:00-20:00 ；週六、日 12:00-20:00
販售品項：
emis 玫瑰覆盆莓拿鐵 $130
emis 玫瑰覆盆莓CHILL!N $75