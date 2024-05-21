還在煩惱小孩精力太旺盛，假日不知道要去哪放電嗎？那「主題公園」一定是最佳首選，來這裡不僅不用花錢，還能讓孩子盡情玩耍，更將教育落實在日常娛樂中，透過遊戲互動，順便教導小朋友們在面對生活中的相關問題時，如何用好的方式解決，用輕鬆的方法，達到教學相長的效果。而窩客島整理了「全台7個兒童主題公園」，閒暇時，可以帶著小朋友來盡情奔跑，並在快樂玩耍中學習新知識。





位在新北林口的「吉祥公園」，是全台唯一影視主題兒童公園，其中設有高度六米的電台溜滑梯，讓小孩玩到捨不得離開；而在台中的「泉源兒童主題公園 」，以交通為主題，有縮小版的道路情境模擬體驗空間，除了可以讓小孩子盡情玩樂，也能教導他們正確的道路觀念；最後則是宜蘭的「宜蘭幾米公園」，在這裡，無論老少，都能透過幾米繪本裡的裝置藝術，回顧其作品，是個充滿想像力的好地方。





台灣主題公園推薦：臺北市電影主題公園 - 西門町電影街

部落客 萍姐愛分享 造訪 臺北市電影主題公園 - 西門町電影街 說：

沒想到台北竟然有這麼好拍照的地方！難得跟朋友一路向北，本想來看藝人小馬哥的壁畫作品，來到西門町的電影街，沒想到這邊竟然處處都是驚喜，牆面滿滿的塗鴉，剛好當天有市集活動，可以青眼目睹創作著現場塗鴉，天啊～真的好棒喔！！感覺置身在不同的時空，要不是下著大雨刮著風，不然真的可以拍整天呢！<全文介紹>



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＃臺北市電影主題公園 - 西門町電影街

地址：台北市萬華區康定路19號

營業時間：10:00–22:00







台灣主題公園推薦：八里十三行文化公園

部落客 潔絲蜜 造訪 八里十三行文化公園 說：

又是個好玩的特色公園！這次我們離開桃園，來到新北這八里十三行文化公園來玩耍，它是全台首創的考古主題，也是呼應十三行考古遺址～這裡佔地頗大，又更利用公園內既有高低落差約7.6公尺，設置滑草坡及風箏廣場，還有滑索和共融遊戲場等，設施相當豐富啊！<全文介紹>



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＃八里十三行文化公園

地址：新北市八里區挖子尾街111號

營業時間：24 小時營業





台灣主題公園推薦：吉祥公園

部落客 Mumu 造訪 吉祥公園 說：

公園入口處就有超級巨大的開麥拉造景，無敵可愛！！公園鄰近林口工一重劃區旁，是『影視金三角』北邊，打造影視主題公園，在112年12月底正式開放啟用。這裡也是全台唯一的影視主題公園，超級特別！公園內最主要也最吸睛的就是電台主題遊戲塔，六米高的溜滑梯非常咕溜，兄妹在這裡就不知道溜了幾遍，捨不得離開😂遊戲塔結合了各種攀爬及長鑽龍，想要順利溜下就要挑戰重重關卡喔～非常的放電孩子！<全文介紹>



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＃吉祥公園

地址：新北市林口區四維路56號

營業時間：24 小時營業







台灣主題公園推薦：泉源兒童主題公園

部落客 Mumu 造訪 泉源兒童主題公園 說：

台中首座兒童交通主題公園，超吸引小小車迷，結合道路號誌、標誌、標線，能邊玩邊學習。交通主題公園設置迷你街道空間，提供兒童使用腳踏車、滑板車、滑步車，可以訓練兒童手眼協調、方位判定、移動速度調節等能力，車道也設有交通教育標誌、標線，最特別的還有設置大型車死角學習區，讓孩子學習行人、交通安全知識。<全文介紹>



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＃泉源兒童主題公園

地址：台中市東區樂業一路151號

營業時間：24 小時營業







台灣主題公園推薦：五年千歲公園

部落客 Ann‧榜哥‧生活事務所 造訪 五年千歲公園 說：

雲林免門票景點的【五年千歲公園】，可說是雲林超夯的熱門景點！而五年千歲公園也是全台首座以寺廟為主題的公園，園區占地約2公頃，內有73個特色景觀可以依序走訪、闖關，絕對不能錯過有馬龍山、彩虹橋、龍船等，假日來五年千歲公園散步走走，再到褒忠市區吃吃喝喝，這樣的安排吃喝玩樂應有盡有！<全文介紹>



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＃五年千歲公園

地址：雲林縣褒忠鄉鎮安路31號

營業時間：08:00-17:00







台灣主題公園推薦：鐵支路公園牛稠子站

部落客 貪吃媽媽Liz帶著勛勛玩世界 造訪 鐵支路公園牛稠子站 說：

這麼有趣的鐵支路公園是當地里長規畫設計的，想必他應該也是個鐵道迷吧！真的很佩服里長如此的用心，實在太有才了～而且，里長有空就會來走走，除了看看孩子們的歡笑，還會跟遊客聊聊自己的設計，也會幫忙拍照，他會教大家以他設計的角度去拍出景點的特色，超棒的！<全文介紹>



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＃鐵支路公園牛稠子站

地址：台南市仁德區成功二街

營業時間：24小時開放







台灣主題公園推薦：宜蘭幾米公園

部落客 紫色微笑 造訪 宜蘭幾米公園 說：

幾米是宜蘭人，所以這一大片台鐵園區和幾米合作，以「記憶片刻風景」為主題打造台灣第一座幾米主題廣場，宜蘭幾米公園早期是台鐵的舊屋舍及倉庫，現在直接成了幾米公園和宜蘭火車站連成一線，綁在天空中的麋鹿和行李箱，也是營造出《星空》繪本的場景，將幾米繪本世界變成立體的空間，透過栩栩如生的人、物、場景，讓人又再次的進入了幾米的世界。<全文介紹>



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＃宜蘭幾米公園

地址：宜蘭縣宜蘭市宜興路一段240號

營業時間：24小時開放



