精品糖果sugarfina終於開到台灣了！以「為大人而開的精品糖果店」精神開設的sugarfina，是連好萊塢明星李奧納多、小賈斯汀等都愛的精品糖果，氣質典雅的視覺包裝、獨有大人風味酒香糖果，席捲歐美地區。近日，終於開設全台首店，進駐最具代表地標台北101中，為大家獻上超過50款不同造型、口味的軟糖和巧克力。







於今年五月正式進軍台北101的sugarfina旗艦店，貫徹大人的精品糖果店概念，採用柔和淡雅的寶寶藍與貝殼白色調，典雅精緻的氛圍，有別於童趣糖果店。而最具代表性的品牌簽名花牆，由職人手工紙雕花藝搭上寶寶藍logo，等著各大名人前去朝聖。







店內提供超過50種來自世界各地的不同造型與口味的軟糖、巧克力供選擇，每一款皆用透明壓克力小方盒包裝，以糖果本身繽紛的色彩為主角，透過糖果為媒介，邀請大家一同享受甜蜜的美好，是專屬於大人的儀式感，即便是自用或送禮都超適合。





sugarfina旗艦店 台北101

地址：台北市信義區市府路45號B1（台北101購物中心）

電話：02-7744-5640

