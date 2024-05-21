日本麥當勞兒童餐又有新玩具！日本麥當勞兒童餐玩具「拉拉熊拼圖收納盒、新幹線變形機器人」5月同步登場，不管是拉拉熊收納盒與造型拼圖，還是新幹線變形機器人Q版公仔，5月來日本可別錯過；同時，按照日本麥當勞的慣例，於5/31起還能全部款式一次收藏。







即日起開跑！日本麥當勞兒童餐5月再度推出新玩具，這次主打兩大IP同步登場，分別是「拉拉熊拼圖收納盒、新幹線變形機器人」，全系列各6款不同商品；只要於期間內至日本麥當勞門市，購買任一兒童餐，即可獲得乙款，無論早餐、午晚餐皆只送不賣。



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至5/23前，首波先推出三款經典角色拼圖收納盒，分別包含拉拉熊、小白熊、小黃雞、茶小熊，拼圖雙面皆有圖案，還附上收納盒可以收藏，相當可愛；而5/24後，則推出綜合造型，不但有愛心或星形收納盒，還有化身成草莓的小白熊，實在有夠可愛。





此外，這次日本麥當勞不只很萌，還同時與《新幹線變形機器人》合作，推出6款Q版造型機器人。於5/23前，款式主打可變化造型，附上多元配件，讓機器人更有層次；5/24之後，則是可以從機器人變身成新幹線車頭，相當有趣。





日本麥當勞兒童餐玩具 拉拉熊拼圖收納盒

活動時間：即日起至5/30（5/31後，全系列同步登場）

販售條件：只要至日本麥當勞門市，購買任一兒童餐，即可獲得乙款（全時段皆可）

日本麥當勞兒童餐玩具 新幹線變形機器人

活動時間：即日起至5/30（5/31後，全系列同步登場）

販售條件：只要至日本麥當勞門市，購買任一兒童餐，即可獲得乙款（全時段皆可）