北投終於有新景點了，全新「關渡碼頭貨櫃市集」搶先看！關渡不僅僅有媽祖關渡宮吸引香客朝聖，絕美自然景觀濕地和落日美景，更是台北人週末騎著腳踏車前去放空的休閒之地。這次，在台北水利局規劃下，在關渡棧橋碼頭打造全新貨櫃市集，在河畔旁邀大家一起喝一杯微醺一下。







將於5/21正式開幕的關渡碼頭貨櫃市集，把大稻埕碼頭貨櫃市集成功案例複製到關渡，沿著河畔旁設置巨型白色帳篷、燈串妝點的戶外用餐區，並規劃兩層樓的貨櫃市集，讓人在制高點吹著徐徐微風、欣賞淡水河絕美夕陽景觀。開幕當天晚間七點更有210秒高空煙火秀絢麗登場，為北投增添一處新秘境。







同時，邀請14家人氣美食進駐，從沖繩飯糰、義大利麵、鰻魚飯、熱狗堡、手沖咖啡及各式創意調酒，就連「金色三麥SUNMAIBAR」也推出全新外帶港點品牌，現做港式雞蛋仔、凍檸茶、絲襪奶茶等，讓吃貨到此一飽口福。全新開幕「關渡碼頭貨櫃市集」，只要搭捷運到關渡出站步行約13分鐘、或騎YouBike即可抵達，交通極為便利，勢必將再掀網美打卡話題。



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關渡碼頭貨櫃市集 店家資訊

開幕日：2024/5/21

地點：台北市北投區知行路360-1號，關渡棧橋碼頭



關渡碼頭貨櫃市集 攤位名單

J.Burger、餉賀、打卡咖啡、甘答門、GIKI沖繩飯糰、金色三麥SUNMAIBAR、南韓大雞、隱樓、鰻老爺



關渡碼頭貨櫃市集 怎麼去

1、大眾運輸：

搭高鐵或臺鐵至臺北站下-轉搭臺北捷運至關渡站下-轉搭臺北市公車紅35、小23至關渡碼頭站下。



2、自行車租借站：

YouBike2.0_關渡宮、YouBike2.0_關渡醫院、YouBike2.0_關渡國中



3、自行開車：

國道1號-臺北交流道下-省道臺2乙線-知行路。



4、停車場：

ViVi PARK 關渡醫院旁停車場(距離 389 公尺)

關渡水岸自然公園平面停車場(距離 409 公尺)

嘟嘟房關渡宮站(距離 458 公尺)

知行路平面停車場(距離 607 公尺)