牙勒牙勒！被韓國神曲《晚安大小姐》洗腦的朋友，想揪團成為無法阻止的大小姐嗎？台北執事女僕咖啡廳「月讀女僕咖啡廳」全台只有這間，不但有女僕還有最近超火紅的執事，還有大家熟知的「讓食物變好吃的魔法」讓大家感受和一般咖啡廳完全不同的體驗。
於2005年新開幕，身為南台灣首間女僕咖啡廳的「月讀女僕咖啡廳」，於去年8月在台北車站開設新門市，而這也是全台唯一一家同時有女僕、執事的咖啡廳。餐廳裝潢走英式貴族風格，服裝也是正統英式女僕造型，一走進店內不禁讓人在內心吶喊「卡哇伊！」
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第一次來女僕咖啡廳的朋友看這邊！由於女僕咖啡廳形式跟一般咖啡廳不大相同，用餐期間時常會與顧客聊天；同時部分餐點還有「讓食物變好吃的魔法」、「指定造型繪盤」，以及「指定拍立得」、「指定表演」等互動環節，如果大家有興趣，絕對可以帶著滿滿的好奇心探訪。
那當然，首次來的朋友，建議可以選擇「初心者套餐」；套餐內不只有魔法與繪盤，還可以在用餐後還可以有「女僕署名記念拍立得」乙張，讓所有特別的體驗一次滿足。不過要注意，本採訪是有事前溝通才能拍攝，店内女僕、執事等店員皆是禁止攝影。如果大家準備好要體驗執事、女僕服務，現在就趕緊揪團探訪吧。
月讀女僕咖啡廳 台北車站店
地址：台北市中正區重慶南路一段5巷1號
營業時間：週四至一 12:00 ~ 22:00（週二三公休）
月讀女僕咖啡廳 推薦／注意事項
推薦初次必點：初心者套餐（炒麵麵包、女僕特調、女僕數名記念拍立得）售價520元
切記注意事項：店内女僕、執事等店員皆是禁止攝影（其他注意事項依照店內規定為主）