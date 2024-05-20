你男友說一定要去！玩具公仔控一定知道的品牌Bigboystoys，與香港團隊 IIJAN Ltd. 共同合作，將在6月於台北西門町推出「電玩世代 SUMMER STORE」限定活動，打造全台最潮的復古電玩快閃店，集結了經典、熱血的遊戲與動漫的周邊商品，光是看到「快打旋風、KOF '98、鐵拳8」就讓人重新燃起遊戲魂。



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這次快閃店「電玩世代 SUMMER STORE」預計在6/1-6/30快閃台北西門町武昌誠品2樓，特別還原許多電玩遊戲的經典場景，還有140公分高的KOF「草薙京」、以及格鬥天王「八神庵」充氣公仔，打造沈浸式的快閃店購物空間，讓遊戲控們拍照打卡。







週邊小物的部分，一定要入手會場限定版「KOF '98」閃卡貼紙、展會限定場景壓克力手機座、展會限定鑰匙圈等限定單品，還有「快打旋風」隆必殺技波動拳的造型地毯、「KOF '98」特瑞‧博加德 30cm 限定配色可動公仔，還有全球首賣的「KOF '98」7款角色娃娃，Q版的特瑞‧博加德、克拉克‧史迪爾、拉爾夫‧瓊斯、不知火舞、八神庵通通都要收藏。





電玩世代 SUMMER STORE

活動時間：2024/6/1-6/30

活動地點：台北西門町 武昌誠品 2 樓