為了慶祝長榮鳳凰14周年慶，長榮鳳凰酒店(礁溪)推出全新14周年「發現長榮鳳凰」限定優惠，只要姓名裡有「長、榮、鳳、凰」任兩字，就招待桂冠自助餐廳或煙波亭火鍋免費吃到飽。同時，再加碼住礁溪送台中的大禮包，入住礁溪「年度一泊二食專案」，即贈台中鳳凰酒店平日雙人住宿券一張，長榮鳳凰14周年限定優惠。





長榮鳳凰酒店(礁溪)歡慶14周年，特別推出「鳳凰遊雙城」優惠活動，只要在活動期間5/21至6/30止，入住長榮鳳凰「年度一泊二食專案」，就贈送台中鳳凰酒店「精緻雙人房」平日雙人一泊一食住宿兌換券一張，住宿券使用效期到今年10月底。





同時，長榮鳳凰14周年慶，再加碼「長榮鳳凰人」來享受免費吃到飽。只要在「發現長榮鳳凰」5/21至6/30活動期間，兩人以上同行用餐，其中一位名字裡有「長、榮、鳳、凰」任二字者，本人可享免費吃到飽。名字裡僅有其中一字者，本人也可享有用餐5折優惠。



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長榮鳳凰酒店(礁溪)14周年慶系列活動

鳳凰遊雙城

活動日期：2024/5/21(二)-2024/6/30(日)

活動內容：凡於活動期間，預訂並入住長榮鳳凰酒店(礁溪)「年度一泊二食專案」，就贈送台中鳳凰酒店「精緻雙人房」平日雙人一泊一食住宿兌換券一張。

注意事項：

1.贈送之住宿兌換券，使用效期至2024/10/31止，逾期視同放棄。

2.贈品限於平日使用，若於週六與連續假日使用，每房須加價$1,200 元。

3.須依住宿憑證所規範之活動期間及方式使用完畢，不得折抵現金或退款。

4.住宿憑證使用規範依券面記載。

長榮鳳凰酒店(礁溪)14周年慶系列活動

發現長榮鳳凰

活動日期：2024年5月21日至2024年6月30日

適用餐廳：桂冠自助餐廳(早午餐/晚餐)、煙波亭(午餐/晚餐)

活動內容：凡兩人以上同行用餐，其中姓名符合活動規則之本人可享專屬優惠。

優惠1：名字有「長、榮、鳳、凰」任二字者，本人享免費吃到飽。

優惠2️：名字有「長」、「榮」、「鳳」、「凰」其中一字者，本人享5折優惠。

訂位專線：03-9100988#2867(桂冠自助餐廳)、2861(煙波亭)

注意事項：

※本活動須二位成人以上用餐，符合優惠條件者須另攜一名親友同行(親友為現場成人價)，若有兩人符合優惠條件，則須四人同行，以此類推。

※符合姓名優惠條件享免費招待者或5折優惠者，均須出示身分證件供確認姓名。



長榮鳳凰酒店(礁溪)

電話：03-9100988

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路77號

官網：https://jiaosi.evergreen-hotels.com



台中鳳凰酒店

電話：04-37028555

地址：台中市中區民權路162號

官網：https://www.hotelphoenix.com.tw