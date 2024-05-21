喝一口就回不去的日系啤酒「Asahi Dry Crystal 輕冽啤酒」正式登台，日本啤酒Asahi Super Dry​推出Asahi Super Dry輕享版「Asahi Dry Crystal 輕冽啤酒」，不僅保留了 ASAHI SUPER DRY 經典的暢快口感，更強調低糖、低熱量、低酒精，要讓啤酒控、喝一口就會停不下來的喜歡。





隨著輕鬆易飲無負擔的輕啤酒市場需求日漸提升，Asahi Super Dry也推出了輕享版「Asahi Dry Crystal 輕冽啤酒」，訴求「3低」新革命 SUPER DRY暢快不變，以北極星啤酒花、高度發酵釀造、生〈非加熱〉製法​研發而成。



不僅訴求低糖(-70%糖)、低熱量(-40%熱量)、低酒精(Alc. 3.5%)，更保留了 ASAHI SUPER DRY的經典暢快口感，在美味與無負擔之間達成黃金平衡，讓啤酒控在輕鬆享受啤酒，同時不必擔心攝取過多的糖質、熱量和酒精。



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Asahi Dry Crystal 輕冽啤酒

上市日期：即日起

販售通路：全台各大零售、量販等實體通路都能買到

建議售價：500ml $68， 7-ELEVEN、全家便利商店；350ml x 6入組 $288，全聯福利中心、家樂福、大潤發 、美廉社、楓康超市



Asahi Dry Crystal 輕冽啤酒 上市活動

抽獎活動：ASAHI 送你去東京

活動內容：即日起至2024/6/30止，凡購買「ASAHI DRY CRYSTAL 輕冽啤酒」，並於ASAHI LINE帳號完成發票登錄，就有機會抽中東京來回機票。

