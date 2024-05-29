下班想chill一下卻拿不定主意嗎？餐酒館作為人們社交聚會、品嚐美食的理想之地，其功能可以說是一舉數得，無論是與三五好友一起共享精緻的晚餐，或是和摯愛一同品味好酒，都是可以創造美好回憶的地方。近年來也發展成可以慶生、看運動比賽的場所，在裡面總是能夠聽到歡呼與喝采的聲音，可以說是快樂聚集地。窩客島整理了「7個台中餐酒館」，不管是平日還是假日，都能來放縱一下！





位在台中北區的「Yan's Cafe & Bistro」，外觀看起來充滿神秘感，店內的裝潢也處處透露著歐洲懷舊的古典風格；再來是擁有超美潘朵拉星球的「Luxy Vivid Bistro」，迷幻風格加上輕奢裝潢，真的很適合慶生和求婚；最後是喜歡韓系朋友不能錯過的「燒酒杯韓式餐酒館」，在這裡不僅有499元燒酒喝到飽服務，還有超夯超蓬鬆的韓式起司蒸蛋，讓你越吃越上癮！



台中餐酒館推薦：Luxy Vogue Restaurant Tapas+Bar

部落客 水星人的怪咖時代 造訪 Luxy Vogue Restaurant Tapas+Bar 說：

每次有喜歡喝酒或夜生活的朋友來台中，Luxy Vogue餐酒館就是水星人必備的行程。他們的餐點一直都很有特色，也很精緻，造型更是充滿趣味。新的酒單感覺與以往風格有很大的差別，不像以前喝起來比較像把妹的酒，現在的星球系列可是很有power的，「不晃會被撞到地上」的那種，超爽的。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



＃Luxy Vogue Restaurant Tapas+Bar

地址：台中市西區五權西三街99號

電話：(04)2372-8299







台中餐酒館推薦：EARTHA燒肉餐酒館

部落客 阿mon 造訪 EARTHA燒肉餐酒館 說：

Eartha燒肉餐酒館 是台中知名高級燒肉餐廳，該店主打高級牛肉食材和有店員桌邊代烤服務，讓客人盡情聊天而不會手忙腳亂烤肉，透過店員專業代烤也能更品嘗食材美味，如果想吃日本A5和牛的話，Eartha燒肉餐酒館菜單上有很多選擇的喔，另外美國牛小排、西班牙伊比利豬、成人係冰淇淋都很推薦，而且營業時間還到凌晨，是紀念日聚餐和商務聚餐的好選擇，店內位置有限，記得先電話預約用餐喔。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



＃EARTHA燒肉餐酒館

地址：台中市北區德化街457號

電話：04-22062889





台中餐酒館推薦：Yan's Cafe & Bistro

部落客 糖糖's 享食生活 造訪 Yan's Cafe & Bistro 說：

這間位在台中北區的Yan's Cafe & Bistro是台中最近新開的咖啡廳＆餐酒館，裝潢非常有特色，充滿歐風懷舊古典美，餐點更是結合多國特色料理，嚴選食材，用料實在，道道都讓人驚艷不已，除了精緻排餐、義式料理外，還有澎派早午餐、沙拉、小食等。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



＃Yan's Cafe & Bistro

地址：台中市北區忠明路339號

電話：04-22030031







台中餐酒館推薦：燒酒杯韓式餐酒館

部落客 省錢王JET吃喝玩樂趣 造訪 燒酒杯韓式餐酒館 說：

韓國料理的靈魂就是醬料，燒酒杯老闆自製的醬汁，私房配方相當清爽，吃起來不會很油膩，大小朋友都會愛上的好滋味，怪不得許多客人都是全家大小總動員！多款經典韓國美味，超少見辣醃生章魚、清爽生菜包五花肉、蓬鬆韓式起司蒸蛋、香噴噴韓式起司炸雞、辣醬豬肉嫩豆腐鍋等台灣人耳熟能詳的韓國料理通通吃得到~<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



＃燒酒杯韓式餐酒館

地址：台中市西區公正路126-1號

電話：04-2301-0770







台中餐酒館推薦：ChillPlay去憂不累

部落客 芙緋兒 造訪 Chill Play 說：

ChillPlay去憂不累把室內用餐空間打造成兩個區塊，一邊是類包廂區，另一邊則是Club風格的酒吧區，兩邊室內空間繽紛華麗，利用大量的繽紛帳篷搭配上各種植栽及人工草皮，融合野餐露營與都市叢林風格，是網美、網紅最愛的IG打卡場景。一般吃餐點的客人建議坐在類包廂區，這邊風格篇都會叢林，沙發坐起來也很舒適，很適合朋友團體聚餐。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



＃ChillPlay去憂不累

地址：台中市西屯區市政北二路18-1號4樓

電話：04-2258-8071







台中餐酒館推薦：Chill Chill Brunch

部落客 Coco Lin 造訪 Chill Chill Brunch 說：

天氣好又不會過熱戶外的座位區也是相當多人選擇，可以享受著自然溫暖微風，真的很享受。大大用餐的區域，真的是超多人來這裡吃早午餐發懶。 菜單超多選擇，組合類型的選擇對於有選擇性障礙的人是一大福音，都已經是早午餐規格的當然一定就是要吃飽吃滿。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



＃Chill Chill Brunch

地址：台中市西屯區市政北二路18-1號4樓

電話：04-2258-8071







台中餐酒館推薦：Luxy Vivid Bistro

部落客 柚香魚子醬 造訪 Luxy Vivid Bistro 說：

斥資千萬打造的迷幻風餐酒館，從縷空鳥籠的「金絲雀包廂」、到星光熠熠的「潘朵拉星球」，結合義式混搭輕奢料理的創意料理，同時還能品嚐以經典電影命名的各式特色調酒！難怪自今年四月開幕以來就成為台中拍照打卡的超強熱點，加上營業至凌晨3點的超晚時間，閨蜜聚餐、情侶約會直接訂起來就對了！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



＃Luxy Vivid Bistro

地址：台中市南屯區公益路二段699號

電話：04-2380-8866



