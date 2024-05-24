隨著端午節的臨近，JR東日本大飯店台北特別推出了「凱華鮑粽情意禮盒」，這款禮盒由擁有四十年烹飪經驗的凱華樓主廚楊德興親自監製。粽子禮盒包含松露鮑魚臘味粽和變臉煙燻鴨肉粽兩種口味，每一口都是端午節的美味象徵。早鳥預購可享85折優惠，是送禮自用的上佳選擇。
「松露鮑魚臘味粽」選用整顆精選鮑魚和雲林快樂豬肉作為主要食材，經過老母雞火腿高湯慢煨至鮑魚軟嫩入味。特製的松露醬和各式頂級配料，如臘腸、臘肉、開陽、香菇和栗子等豐富食材，使每一口粽子都飽含層次豐富的味道。
為了迎合喜愛新鮮口味的食客，JR東日本大飯店特別推出了「變臉煙燻鴨肉粽」。這款粽子選用櫻桃鴨胸肉，低溫煙燻後，肉質保持鮮嫩且帶有淡淡的煙燻香和胡桃木香氣。配以麻辣餡料和Q彈鮑魚，呈現出獨特的麻香和鮮美口感。
粽子禮盒的包裝也同樣精緻，每盒包含三入松露鮑魚臘味粽和兩入變臉煙燻鴨肉粽，並附有時尚保冷袋。這樣的設計不僅保證了粽子的新鮮度，也使禮盒成為送禮的高雅之選。對於大量購買的顧客，JR東日本大飯店台北提供更多優惠。凡是在5月15日前預購並支付的顧客，除了可以享受85折的優惠外，購買20盒以上還可以享受台灣本島單點免費配送服務。
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