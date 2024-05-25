內科上班族吃一人燒肉！全家旗下自創燒肉「IKIGAI燒肉專門店」，以高CP值、大份量、附餐吃到飽平價優惠，從天母發跡、到信義區開設二號店，都在當地成為人氣排隊美食。這次，為了餵飽內湖科學園區上班族，選在捷運西湖站周邊插旗，於即日起試營運全面9折，5/26開幕再加碼推燒肉套餐免費吃、5折等7大優惠，即便是邊緣人也能大口開吃燒肉。







強調每天新鮮現切肉品，有美國牛最高等級Prime級肩小排、西班牙豚松坂、深海魷魚，就連燒肉店較少見的橫膈膜、雞松坂都能在「IKIGAI燒肉專門店」品嚐。再搭上和風洋蔥醬、蒜片、泡菜、蔥鹽醬、柚鹽5種獨家佐料，最低280元開吃，附餐白飯、湯品和醬料皆可無限續加，即便是一個人來用餐也能吃超飽。







歡慶IKIGAI燒肉專門店內科店開幕，於5/24、5/25試營運全面9折之外，5/26~5/28更加碼推出每日前5名「牛胸腹大盛套餐」免費，第6名~第20名享牛肉盛合套餐5折優惠，第21名~第50名享牛肉盛合套餐)8折優惠。7/31前，若消費並在google留下五星評論，限量送「牛胸腹肉100g」一份。共推出七大優惠幫大家免費加菜、加肉吃飽飽。



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IKIGAI燒肉專門店 內科店 店家資訊

地址：台北市內湖區內湖路一段242號1樓(西湖捷運站2號出口旁)

電話：02-2656-1128。不接受訂位，以現場候位為主。

試營運日期：2024/5/24、5/25

試營運營業時間：11:00~15:00；17:00~21:00

開幕日期：2024/5/26

營業時間：週一~週日11:00~22:00(最後點餐至21:00)



IKIGAI燒肉專門店 內科店開幕優惠

1、試營運期間5/24、5/25推出嚐鮮價9折。

2、5/26~5/28推出每日前5名可享牛胸腹大盛套餐($390)免費、第6名~第20名享牛肉盛合套餐($600)5折優惠、第21名~第50名享牛肉盛合套餐($600)8折優惠。

3、5/26~6/30消費滿500元在集點卡上可累一點，集滿5點送香烤肥腸50g(價值$60)一份，集滿10點送美國翼板&牛舌雙拼套餐(價值$490)，活動兌換至7/31。

4、5/26~7/31憑DM到店消費即可兌換「麻辣牛肉」或「味噌牛肉」一份。

5、5/26~7/31凡至店內用餐並於google留下五星評論，限量送「牛胸腹肉100g」一份(一個帳號限送一份)。

6、5/26~7/31凡至店內用餐並與打卡牆拍照上傳IKIGAI燒肉專門店facebook官方粉絲團即贈「鮮小花枝6p」一份。

7、5/26~7/31凡至店內用餐並於IKIGAI燒肉專門店facebook官方粉絲團按讚+追蹤，即贈「櫛瓜」一份。