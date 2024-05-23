台式牛排教父孫東寶推吃到飽了！創業1976年的平價牛排名店「孫東寶」，以經台式典鐵板牛排在全台各地開設上百間分店，是許多人下班後的舒壓美食選擇。近日，特別推出升級版「孫東寶plus館」，以250元披薩、酥皮濃湯等自助吧為主打，讓人飽到天靈蓋離場。
▲圖片來源為窩客島站內部落客「大手牽小手。玩樂趣」文章。
目前升級版「孫東寶plus館」有大溪康莊店、竹南延平店、小港崇文店、潮州延平店四間門市，除了有主廚牛排、紐約教父牛排、超大塊牛排、海陸排餐等超過20款主餐任選，價位落在270元～500元之間不等。店內還新增自助吧台，若不點排餐的話，也只要250元就能享有90分鐘吃到飽。
▲上圖來源為窩客島站內部落客「兔貝比」文章；下圖為「大手牽小手。玩樂趣」文章。
自助吧台上提供豐富的熟食區，每日手工現烤的披薩、滷肉飯、咖哩牛肉飯、炸薯條、洋蔥圈以及各式涼拌小菜等通通無限量供應，就怕你吃不飽。而台式牛排標配烤麵包和玉米濃湯也少不了，一旁還有現烤的酥皮塊讓人無限夾取，一口一個超滿足。現場更有超過20多種飲品和爆米花、霜淇淋等甜點選擇。
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▲上圖來源為窩客島站內部落客「大手牽小手。玩樂趣」文章；下圖為「兔貝比」文章。
孫東寶plus館 店家資訊
大溪康莊店：桃園市大溪區康莊路85號
竹南延平店：苗栗縣竹南鎮延平路117號
小港崇文店：高雄市小港區崇文路15號
潮州延平店：屏東縣潮州鎮延平路204號