這個組合這樣吃、真的超級猛的啦！台北寒舍艾美酒店探索廚房與台北知名「池先生Kopitiam馬來西亞傳統料理」合作，推出「探索獅城」南洋美食節，由池先生Kopitiam創辦人池家瑋帶來其餐廳的招牌菜色，為酒店自助餐餐檯規劃推出逾15款道地的新加坡與馬來西亞料理，從街頭小吃、大馬「煮炒」到頂級海鮮異國美饌應有盡有，線上訂位完成信用卡綁定再加碼送「亞參龍蝦海鮮桶」。
池先生Kopitiam在這一次「探索獅城」南洋美食節活動之中，特別將餐廳中的單點佳餚，帶來探索廚房、並且通通吃到飽。其中人氣必吃的「池記蒸豆腐」，將炒香的蝦米與蟹肉，撒在蒸好的豆腐之上，再以馬來西亞美中美醬油調味，吃起來帶有淡淡鹹香，入口即化。「Mami雞」持採用大馬進口的媽蜜醬炒製雞肉，並加入蜂蜜與棕櫚糖調味，使其外觀黝黑透亮，入口酸甜糖醋撲鼻。
此外，家喻戶曉的新加坡料理「海南雞肉飯」，將嫩滑的白斬雞燜煮，使其外皮Q彈、脂香十足，搭配晶瑩剔透的雞油飯和爽脆的黃瓜與番茄，再淋上鮮美的雞醬油，香濃醇厚。「肉骨茶」採用超過十種以上的中藥材，與豬排骨一起熬煮6個小時，湯頭濃郁，令人垂涎三尺。
同時，還有主廚推薦包含經典大馬街頭小吃「南乳炸雞翅」嚼勁十足的二節翅散發淡淡酒香的甘甜南乳汁，表皮酥脆，肉質軟嫩多汁。「嘛嘛檔」穆斯林特色小吃之一「大馬沙嗲雞肉串」，主廚將雞肉切成小塊，先以特製的沙嗲醬醃漬後再烤至外表金黃焦香，再搭配鮮蔬入口一解油膩。
除此之外，也千萬別錯過以大馬傳統烹調「煮炒」製作的「麥片海大蝦」，這是結合中華炒蝦與西方麥片的菜餚，大蝦以奶油爆炒起鍋前加上小辣椒和咖哩葉提香，搭配酥脆的麥片入口，增添口感層次。另外，以頂級海鮮讓新馬美饌精彩升級，湯品區祭出「松葉蟹腳咖哩叻沙湯」，將滿滿的鮮美松葉蟹腳與豆皮、魚丸等配料一同加入以咖哩、叻沙熬煮的濃郁湯底，香氣誘人。
週一至週五晚餐、週六與週日午晚餐限定加碼提供「亞參龍蝦海鮮桶」，將新鮮的龍蝦、鮮蝦與螃蟹等食材，搭配花椰菜、彩椒與玉米等時蔬，最後淋上酸辣獨特的亞參醬汁，澎派繽紛令人食指大動。飲料部分有提供南洋茶攤必備的「美祿恐龍冰沙」，甜而不膩的爽脆口感，為炎炎夏日捎來一絲涼意，此外，各區餐檯也精心佈置南洋植栽與造景，帶給饕客視覺與味覺的雙重享受。
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探索廚房「探索獅城」南洋美食節
活動期間：即日起-6/30
加碼活動：活動指定期間線上訂位完成信用卡綁定再加碼送「亞參龍蝦海鮮桶」。探索廚房平日午晚餐每位 1,690 元+10%、假日午晚餐每位1,890 元+10%，寒舍生活App會員用餐獨享95折。