「日出廣東粥」在台中金谷市場附近的騎樓擺攤，攤位主要供應米食，飯糰與廣東粥各擁數種口味，李老闆夫婦十六年如一日，每日凌晨三點鐘便開始熬粥炊米、用心款待每一名客人，長年累積了廣大的熟客。如今，「日出廣東粥」平均早上八點前就一粥難求、飯糰完售。







重情重義的李老闆提及，曾有名結識十多年的熟客為了替金孫製作彌月油飯，向他們訂購大量的糯米飯，縱使訂單所得遠不及一日攤車營業額，夫妻倆仍願意為此特別公休一日。「錢的事情能有模糊，但感情可不能含糊。」李老闆表示，兩人賺的不只是有價的金錢，更多的是人與人之間無價的情誼。

「日出廣東粥」的飯糰選用百分之百選用台灣糯米，並以古法木桶炊飯，還有白米、紫米以及大、中、小三種份量之分，每個人都能依照自己的喜好和食量來選擇。而且銅板價就能輕鬆享有渾圓飽滿、餡料扎實的飯糰，也因此成了許多上班族一日的活力來源。



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「日出廣東粥」採道地港式煮法，粥底以生米熬煮至近乎糊狀，講究的工法成就綿密滑潤的口感。各式廣東粥配料皆給得大方豪邁，例如：皮蛋瘦肉粥內含滿滿的皮蛋、碎雞肉、玉米粒、肉鬆、老油條等，而且皮蛋不像大多數的粥品店切得細碎，而是讓人大塊品嘗、口感更佳。



日出廣東粥推薦

皮蛋瘦肉粥、飯糰





日出廣東粥

地址：台中市北屯區昌平路一段133號

電話：0931-949-890