家樂福泰國山竹，快閃開賣！每年夏天許多人非東南亞泰國、越南，一定要大吃當地「山竹、榴槤」，因為台灣吃不到、又不能帶回來當伴手禮。這次家樂福特別從泰國空運「水果之后山竹、水果之王榴槤」，不用飛出國就通通都能吃得到。
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以往只有在東南亞才吃得到的「山竹」，這次家樂福直接搬來你家。家樂福自即日起從泰國東部「尖竹文府」，產期直送最新鮮的山竹，採每盒350克販售、每盒249元，全台家樂福、產期限定販售120天，整整三個月都能在家樂福吃到最甜、營養價值高的山竹。
除此之外，夏天盛產的「泰國金枕頭榴槤」即日起也在家樂福正式開賣，每台斤售價228元，並且在家樂福門市提供現殺榴槤服務，榴槤控現在就能衝。不只有「山竹、榴槤」，這次家樂福加碼在5/22~6/4推出「泰國美食展」，賣場還有超泰的綠咖哩、火山排骨、月亮蝦餅等冷凍包，以及袋裝羅望子、鮮到家冷凍榴槤通通買得到。
家樂福 泰國山竹販售資訊
販售期間：即日起，全台販售120天。
售價：每盒249元/350克
家樂福 泰國榴槤販售資訊
販售期間：即日起
售價：228元/台斤
詳細活動規範及供應情形，依 家樂福 官方公告為準。