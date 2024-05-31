精彩六月天北海岸熱鬧滾滾！印象中新北市北海岸沿著台2線從三芝開始，最後抵達萬里，因為特殊的地理現象造就當地多變又豐富的岬灣、奇岩、藻礁、沙灘等特殊景致，加上鄰近海洋聚集不少漁港，更有各種知名如萬里蟹等海鮮可以品嚐，除了美食美景，六月也將很有時尚感；邁入第五年的2024北海岸時尚藝術季將在6/8（六）～6/30（日）於富基漁港展開，一起來規劃一下三芝、石門、金山或萬里的小旅行吧，終點就選富基漁港，一同展開時尚、藝術、美食、美景饗宴吧！





整場活動每個週末都有精彩的演出，大家可以白天安排有趣的北海岸小旅行，傍晚抵達富基漁港吃個晚餐後欣賞精彩的活動。6/8（六）是開幕日，現場邀請人氣歌手「陳零九」演唱，還有很懂時尚的一粒帶領「台鋼Wing Stars啦啦隊」熱力演出，最後由潘怡老師良與唐美雲歌仔戲團一起展現跨界時尚秀創造活動高潮。









後續整個六月各個週末都有不同的活動，例如輔大織品服裝學院時尚展覽、假日市集、歌手莫拉藍雙人彈唱組合、馬來西亞歌手靜汶、怪潮音樂才子Shawn尚融現場接力演唱等，所以六月的出遊計畫非北海岸莫屬。詳細活動日期看這裡





三芝豐富自然生態資源等你來體驗

三芝稱得上是新北小穀倉，以米、茶、甘藷等作物為主，近年還增加白筍、西瓜與箭竹筍等蔬果。貫穿的八連溪是孕育三芝生態的重要溪流，從淡水到麟山鼻之間的三芝海岸線也是吸引不少觀光客的景觀區，特殊的地形環境創造三芝應該好好體驗的生態自然景觀。

天元宮

近年因為滿園區櫻花綻放，成為台灣熱門賞櫻景點之一，每到櫻花季人常總是絡繹不絕。雖然位在淡水，絕對是前往三芝前必訪勝地，走進園區內首先看到高約200公尺，直徑約108公尺的高大形圓型主建築，每年1~4月櫻花盛開時與主建築相互輝映，形成極美的景色。過了櫻花季，後山仍綠意盎然，簡單的步道讓遊客可以漫步期間，一方面感受宮廟的寧靜洗禮，也能悠遊期間體驗大自然的恬靜。





#天元宮Data

地址：新北市淡水區北新路三段36號

電話：（02）2621-2759

開放時間：06：30～21：30





福德水車生態園區

源自大屯山系竹子山脈的八連溪，以清澈溪流與豐富生態著稱，支流周邊共有5座以水車為主題的休閒公園，其中佔地近0.6公頃的福德水車生態園區，為三芝水車文化景觀中最大的園區，此地設有以高架引水道空中給水的大型木造引導式水車。建議可通過長42公尺的紅色景觀橋，再沿著環園步道，一睹當地生態。在水車對岸後方，設有有機生態村與共榮社區，可預約體驗農里生活的樂趣，若遇到茭白筍、山藥、甘薯盛產季節，還能將三芝特產買回家慢慢品嚐。











#福德水車生態園區Data

地址：新北市三芝區八連溪1之3號

開放時間：24hr ​





橫山梯田

背山面海的三芝地區，早年開墾時就往山坡丘陵方向耕耘，經年累月成就了綠意盎然的梯田景致。其中最具代表性的橫山梯田，原以種植稻米為主，現已改為花卉、山藥、茭白筍等經濟作物，層層交錯的梯田美景，構築出不少幾何圖形般的特色畫面，無論在豔陽或黃昏時分，都有各種不同的意境，站上梯田高處，面向海的方向眺望，很想讚嘆三芝的好山好水。



#橫山梯田Data

地址：新北市三芝區茂長里、橫山里

開放時間：24hr ​





三芝田心子

原是在地人才知曉的秘境，因神似淡水金山八煙聚落的「水中央」，而讓三芝田心子在網路上爆紅，成為遊客網紅爭相打卡的特色景點，尤其當藍天白雲倒映在水面上，經微風吹拂的水面激起漣漪的景色，更讓此地獲選為「十大新北之最」。爆紅之前，這裡的濕地景觀已有多時未耕種，而後經過再生計畫種植了蓮花，在好天氣的襯托下，更添一股脫俗感。

#三芝田心子Dat

地址：新北市三芝區興華里奎柔山路

開放時間：24hr





老地方手工小籠湯包

位處熱鬧的三芝大街上，這家連在地人也力推的手工小籠湯包，是許多三芝人從小吃到大的記憶味蕾，而後透過網路口碑，讓許多外地旅人也會特地來嚐鮮，因此即便在非用餐時間前往，依舊可看到不少人潮。手工小籠湯包外型並非走精緻路線，只是搓開麵皮的瞬間，滿滿的精華湯汁流出，至少佔據了半湯匙，因嚼勁與香氣緊緊抓住旅人的胃。





#老地方手工小籠湯包Data

地址：新北市三芝區淡金路二段21號 ​

電話：（02）2636-7711

營業時間：11：00～20：30

公休日：一二







石門必訪自然美景與必嚐在地美食

石門是新北市最北端的縣市，地理資源相當豐沛，經風化形成的風稜石、大量藻類形成的藻礁、火山噴發造成的岬角等，都是石門熱門的觀光景致，經規劃也吸引不少遊客造訪。石門也是北海岸的小漁港聚落，除了海鮮，花生、茶葉外，石門肉粽也是觀光客必嚐美食，有機會造訪石門一定要收藏在地滿滿的自然景觀和美食。

麟山鼻步道

緊貼海域而設的麟山鼻步道，可近距離觀賞風稜石景觀，這裡的岩石長年受海浪侵蝕及東北季風的磨蝕，逐漸形成平坦的風蝕面，再隨風向侵襲磨出稜角，因而被稱為風稜石。來到這裡，除了可以在規劃好長約600公尺的人行木棧道上迎海風散步外，還能體驗自行車步道，兩旁木麻黃林形成極浪漫的景致，更是電影《不能說的祕密》拍攝場景，很值得一訪。





#麟山鼻步道Data

地址：新北市石門區德茂里下員坑

開放時間：24hr





半島祕境

沿著麟山鼻遊憩區的入口處前行，約15分鐘的路程就能抵達隱身於海角邊境、帶著神祕色彩的半島祕境。園區就坐落於麟山鼻遊憩區，環繞海景成為最迷人的景觀，這裡除了多處草地露營區，最引人注目的便是神殿帳，齊全的內裝設備適合露營新手，入夜後在整片星空與海浪聲相伴之下入眠，浪漫無比。除了露營，也提供民宿空間，擁有各種房型能滿足住客各式需求。此外，住客也可沿麟山鼻步道觀海、賞奇岩景觀，充分感受親近大自然的美好。





#半島秘境Data

​地址：新北市石門區下員坑15 號

電話：（02）2636-6757

營業時間：24hr​





老梅石槽

​老梅石槽近年也非常受遊客歡迎的景點，原本是大屯火山爆發後遺留在海岸邊的火山礁，經過海蝕造就此地特殊的海岸地形，後來因大量海藻附著形成一片綠油油的石槽景色，這也是全台少見的景致，曾被CNN票選為台灣八大祕境之一，每年3~5月是綠藻覆遍佈最廣的時段，自然也吸引大批遊客和攝影愛好者造訪。





#老梅石槽Data

地址：新北市石門區老梅社區沿海

開放時間：24hr





白沙灣

白沙灣的沙灘是潔淨的貝殼白砂，形成與其他沙灘截然不同的感受，踏在腳下砂礫更細緻。白沙灣是由富貴角和麟山鼻合抱而成的半月型海灣，夏季遊客如織，許多人在這裡體驗帆船、潛水、風浪板、釣魚等多種水上活動，海岸邊為了防止風沙吹到陸地上，在沙灘陸地間種植防風植物，讓沙灘別有一番風情。





#白沙灣Data

地址：新北市石門區德茂里下員坑（台2線23公里處）

開放時間：5、6、10月09：00∼17：00；7、8、9月09： 00∼18：00





石門婚紗廣場

以地中海風情為主要裝置訴求，湛藍海洋與藍天搭配純白的建築相互輝映，展現濃濃的異國風情，因此吸引許多情侶在這裡留下浪漫的影像，也因為這些浪漫的景點，讓台2線成為名符其實的浪漫公路。





#石門婚紗廣場Data

地址：​新北市石門區（臺2線24.3公里處）

開放時間：24hr







金山坐擁療癒溫泉鄉與綿長海岸線

金山擁有台灣最北端的溫泉區，日治時代也開發為溫泉休憩區，成就金山地區的一陣繁滑，靠山面海的地理環境也讓金山成為北海岸熱門觀光區，許多海岸風化造型奇岩成為打卡熱區。磺港漁港每年的特殊捕魚活動「蹦火仔」也吸引喜愛傳統習俗的遊客喜愛，有老街、有美術館、有傳統漁港，金山就是充滿新舊特色的好地方。

燭臺雙嶼

站上獅頭山公園的中正亭，就能以最美的距離欣賞高約60公尺的燭臺雙嶼。燭台雙嶼原本屬於金山岬的一部分，為北海12景之一，後來因板塊運動及海水與風不斷侵蝕，形成交錯節理、岬角分開的岩石下方海蝕洞逐漸貫穿成海岬，曾經形成如石門般的海拱，後因海拱頂部崩塌，就變成現在所見的兩座海石柱形，又因外型酷似兩座燭臺而得名，並有著淒美的「夫妻石」傳說故事，是近年很受歡迎的熱門打卡點。





#燭臺雙嶼Data

地址：新北市金山區獅頭山公園海濱

開放時間：24hr





獅頭山公園

早期曾是軍事海防管制區的金山岬，後轉型為適合全家一同散步健行的公園，海拔約70公尺的「獅頭山公園」，三面臨海視野極佳，環狀步道兩旁樹蔭多，即便在炎熱的夏季也不會被陽光嚇跑。從路口便會經過好運道彌勒佛像，往上走可欣賞公園中豐富的植物生態，全程路標清楚，中段還可通往水尾漁港，沿途可見保存完整的舊營房、碉堡與砲台。約20分鐘的路程可抵達最北端的中正亭，在這裡能一覽著名地標「燭臺雙嶼」、「水尾泛月」、「磺港漁火」等金山八景。









#獅頭山公園Data

地址：新北市金山區

開放時間：24hr





跳石海岸

位於金山、綿延10多公里的跳石海岸，因狹窄空間造成礫灘發達，造就特殊礫石景觀，當年往來金山與石門之間的居民，由於只能趁退潮時在石子間跳躍行進運送漁獲，因而有了跳石海岸的名稱。除了海岸線佈滿大小不一的石頭景致，翠玉般的海色也與藍天、白雲構成一幅美景，海水在晴朗的豔陽天照射之下，顯得特別璀璨耀眼。





#跳石海岸Data

地址：新北市金山區北部濱海公路

開放時間：24hr





磺港漁港

17世紀，因作為開採大屯山地區硫磺的出入漁港而被稱作「磺港」，經年累月的運作逐漸出現泥沙淤積的問題，後經過整治和規劃，成為台灣第一座擁有溫泉休閒功能的特色漁港。每年時序進入夏季，金山傳承百年、全台僅存的傳統古老捕漁法「蹦火仔」就在磺港漁港舉行，為捕捉趨光性的青鱗魚，漁民們燃燒磺火點亮水面，再將火源拉高使魚群集體趨光跳躍並捕撈，此捕漁法稱為「焚寄叉手網漁法」，俗稱「蹦火仔」，有興趣可以去欣賞看看喔。



#磺港漁港Data

地址：新北市金山區北24鄉道6號

開放時間：24hr





Quiet B. Days靠北過日子

坐落在金山中角沙珠灣海邊，一幢顯眼的地中海藍建築，吸引往來旅人的目光，提供簡單輕食與手作煎餅的「靠北過日子」，近年成為當地著名地標，結合海景、注入衝浪與露營等生活方式的咖啡館，店內不但開闢相關周邊商品販售區，餐桌上的用具也顯現露營風格；同時，店家在3樓設置半露天座位，可飽覽海灘風光與衝浪客風采。







#Quiet B. Days靠北過日子Data

地址：新北市金山區海興路174號

電話：（02）2408-2332

營業時間：11：00～19：00

公休：三







萬里就在旅程中滿足饕客海線味蕾

萬里以前被稱作「瑪鋉」，地理位置大面積臨海，因此漁業和海洋觀光事業是萬里縣重要的經濟產業。我們熟悉的萬里蟹也是源自這裡，我們餐桌上的螃蟹八成來自萬里，2012年正式成立了「萬里蟹」這個品牌，美味的花蟹、三點蟹、石蟳幾乎就是萬里的招牌，除了賞味外，珍貴的地質公園野柳也是萬里重要觀光景點，美食美景在萬里都能一次滿足。

龜吼螃蟹主題公園

龜吼漁港旁的螃蟹主題公園是萬里新興熱門拍照點之一！以花蟹、石蟳、三點蟹3款Q版公仔為主角，連接龜吼漁港的維納斯步道，強調萬里與螃蟹的高度關聯性，營造出充滿地方特色的觀光資源，無論是牆上或地上皆能看見宛如螃蟹從岸邊爬上岸的圖樣，不時可拍到「蟹仔」、「蟹妞」公仔與後方大海的同框畫面，也讓人心情不自覺愉快了起來。





#龜吼螃蟹主題公園Data

​地址：新北市萬里區漁澳路2號

開放時間：24hr





維納斯海岸

自龜吼漁港到東澳漁港的海岸，玫瑰色系的岩層紋路及自然風化的岩石景致，曾獲「全台10大海岸美景第1名」。如玫瑰花瓣般層層綻放的紋路，有時又如漩渦般捲入，在此細看觀賞可以花上些許時間，這裡也是攝影愛好者和婚紗取景的熱門景點。海岸旁有座日出亭，搭上沿海長年飽受海水侵蝕的石灰質岩，於特殊角度下宛如浮出水面的半隻烏龜，配合漲、退潮時間，每到夏季便吸引眾多「日出迷」追拍。





#維納斯海岸Data

​地址：新北市萬里區漁澳路

開放時間：24hr





野柳地質公園

野柳因為波浪侵蝕、岩石風化和地殼運動等作用影響，形成我們現在看到的鬼斧神工奇景。地質公園共分為三個園區，第一區屬於蕈狀岩、薑石及燭台石集中區，燭台石和冰淇淋石就在本區；第二區景色與第一區相近，大家最熟悉的女王頭在這一區；第三區以海蝕平台為主，靠近海邊，岩石多為受到海浪拍打形成的奇石。這些特殊景致因時間經年累月形成，也將因時間將越來越出現變化，所以要珍惜現在所見美景。







#野柳地質公園Data

地址：新北市萬里區港東路167-1號

電話：​（02）2492-2016

開放時間：08：00～17：00





野馬飛行傘俱樂部

成立近30年的野馬飛行傘俱樂部，總教練擁有超過30年飛行及教學經驗，並是全球首位以飛行傘飛越萬里長城之飛行員，首創雙人體驗飛行，全程以GOPRO攝影記錄。除天候因素外，可自行安排時間預約前往，升空飛行時可放遠眺望，一舉將東海、龜吼漁港、翡翠灣海水浴場、野柳岬等著名景點盡收眼底。前往挑戰請著長褲、球鞋等標準穿著。



#野馬飛行傘俱樂部Data

地址：新北市萬里區（太平洋翡翠灣）

電話：0932-926-289

營業時間：採預約制

公休：無





紅湄公河南洋美食

在萬里的瑪鋉老街周邊，近來受矚目的紅湄公河南洋美食強調以新鮮現撈漁獲，融入越南在地料理中，加上高CP值的價格，締造出不容小覷的好口碑。來自越南的老闆娘，與擁有捕撈漁獲多年經驗的丈夫，展現各自擅長的手藝呈現出琳瑯滿目的菜單選擇，還有依每日漁獲狀況而出的限定口味，建議多人前往一起點餐分食，才能將店裡的各種美味通通收藏起來。





#紅湄公河南洋美食Data

​​地址：新北市萬里區瑪鋉路244號

聯絡電話：（02）2492-8131

營業時間：一四五11：00～14：00、17：00～20：00；三六日11：00～20：00

公休日：二







PLUS加分體驗：2024北海岸時尚藝術季

已邁入第五年的2024北海岸時尚藝術季將於6/8（六）～6/30（日）展開，邀請了「針織女王」潘怡良老師為策展人，在石門富基漁港展開多場跨時尚活動，其中包括將唐美雲歌仔戲曲元素加入走秀中，讓傳統藝術跟時尚藝術展現完美融合；除了傳統藝術，時下流行的啦啦隊Wing Stars及知名歌手陳零九也會在現場表演，熱力四射充滿活力，，讓傳統漁港展現生命力與時尚感。此外輔大服裝織品學院的畢業設計作品也將在現場展出，最後壓軸當然是由國際知名設計師潘怡良老將漁業觀光及海洋保育形象融入時尚登場，搭著時尚話題及海洋環保機能設計，打造海洋永續，並推廣時尚環保概念，給大家玩美意充實的時尚夜晚。





▲圖片來源／NowNews（記者葉政勳攝）





2024北海岸時尚藝術季精彩活動一覽表

■地點：新北市富基漁港

■活動時間：2024/6/8~6/30

■活動內容：

6/8 16：00起 開幕活動：歌手陳零九演唱、 一粒率台鋼Wing Stars啦啦隊演出、潘怡良 x 唐美雲歌仔戲團 跨界時尚秀

6/8~6/30 輔大織品服裝學院時尚展覽、藝術家展覽

6/8、6/9假日藝術市集

6/9 唐美雲歌仔戲團經典白蛇傳精華橋段演出、時尚個性服裝秀及特色車展

6/15 富基嗨唱音樂會：歌手莫拉藍雙人彈唱組合、馬來西亞歌手靜汶、怪潮音樂才子Shawn尚融 現場接力演唱