這樣吃才有賺到！JR東日本大飯店台北「鉑麗安」為了讓吃到飽控可以平日用享有更多優惠，特別於週一至週五午餐時段「壯世代優惠」60歲以上享6折優惠。同時，週一至週四晚上八點後「LINE好友晚晚餐買一送一優惠」延長至2024年12月30日，搶攻吃到飽控的必吃清單。





除了優惠之外，JR東日本大飯店台北「鉑麗安」自即日起至7/4於週一至週日午、晚餐時段推出「義大利美食饗宴」，使用大量的魚貨海鮮、新鮮時蔬、橄欖油、番茄、奶酪。其中，必吃之一義大利米蘭的節慶代表料理「米蘭式燉羊膝」，小牛膝加上白葡萄酒、洋蔥、鯷魚、大蒜進行煎煮，再加入番茄、胡蘿蔔、芹菜等燉煮1個小時以上，加入義大利瑪莎拉酒提升風味，牛膝燉得軟爛入口即化，帶有著濃郁口感。





此外，還有清爽口感的拿波里漁民風味菜「義式水煮魚」，選用肉質細嫩的鱸魚，以金黃蒜油加上酸爽白酒、番茄、橄欖及貝類海鮮等組成的美味湯汁，再加上檸檬及黑胡椒增加香氣，清爽又飽含大海鮮美滋味。另有內餡滿滿的香炒牛肝菌搭配瑞可達起司的「義大利牛肝蕈餃佐南瓜醬汁」、烤得焦糖化又保留時蔬的清爽鮮甜的「義式烤時蔬」、品嘗到滿滿的莫札瑞拉起司加上番茄的黃金組合「瑪格麗特披薩」、以多種蔬菜如紅蘿蔔、櫛瓜、芹菜莖、蕃茄、甜菜葉…熬煮的「義式蔬菜湯」等。



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同時，鉑麗安自助餐經典美食還有「普羅旺斯香草烤羊肋排」，帶有迷迭香氣搭配上風味獨特的薄荷醬汁平衡了豐富的油脂卻略帶清爽風味。以低溫慢烤方式呈現的「特製爐烤香料肋眼牛排」，甜美肉汁保留在牛肉中，牛肉口感軟嫩細緻。「舒肥戰斧豬排」選用帶骨肋眼，以低溫舒肥熟成方式，表面煎香外酥內軟，不禁令人大快朵頤。還有一般自助餐台少見的「法式燉牛舌」則是精選上等牛舌，搭配優雅的紅酒，經過主廚精湛的廚藝烹調而成，肉質鮮嫩多汁，豐富濃郁。



最後，絕對不能缺少的義大利經典甜點「提拉米蘇」，揉合起司、咖啡與酒香的醇厚滋味，撒上可可粉令人感到無比幸福。有如甜甜圈可人、外酥內柔的「拿坡里聖若瑟泡芙」。源於義大利卡布里島以巧克力和核桃製作的「卡普里蛋糕」。以及「拿坡里果醬杏仁派」酥脆的派皮加上香甜的內餡，每一口都令人無法抗拒。







JR東日本大飯店台北 BRILLIANT 鉑麗安全日餐廳 訂位

電話：02-77500934

地址：台北市中山區南京東路133號B1樓（南京復興站旁）

JR東日本大飯店台北 BRILLIANT 鉑麗安全日餐廳 買一送一

活動期間：即日起至12/31

活動內容：週一至週四晚上八點後「LINE好友晚晚餐買一送一優惠」