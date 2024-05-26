這樣住CP值才高！凱撒飯店連鎖集團為了搶攻南台灣國旅商機，特別針對旗下墾丁凱撒大飯店、台南趣淘漫旅及台東趣淘漫旅三館聯合推出「住一館送一館」住房加碼活動，入住依專案內容即可獲得乙張指定館別主題客房住宿券，不需連續住宿，可依行程自由安排。
凱撒飯店連鎖旗下三館墾丁凱撒、台南趣淘及台東趣淘所推出的「住一館送一館」住房加碼活動，第一晚預訂指定專案入住後，依專案內容可獲得乙張指定館別主題客房住宿券，不需連續住宿，加上長達半年的票券效期，可以自由安排墾丁、台南或台東之旅，彈性又便利。
同時，南臺灣度假首選墾丁凱撒，平日雙人入住景觀客房一泊二食每晚8,800元起，專案包含迎賓點心、迎賓飲料及休閒中心DIY活動或季節精選行程體驗1次，專案加贈乙張台南趣淘或台東趣淘漫旅平日雙人一泊一食住宿券，以超划算的住宿價格，就能一次感受不同城市風貌。
此外，全台首創冒險主題飯店台南趣淘漫旅，平日雙人入住三天兩夜每晚3,900元起，除享住宿二大床豪華景觀客房及台南特色自助早餐外，專案另贈六項冒險活動體驗（活動包括自由落體、攀登競技、翱翔漫旅、高空漫步、光束任務及全館解謎）與台東趣淘漫旅探索客房一泊一食住宿券乙張。
而距離台東火車站步行不到3分鐘的台東趣淘漫旅，則推出平日入住逗陣客房(2中床)三天兩夜每晚5,300元起、趣淘套房三天兩夜每晚5,800元起優惠，依預訂專案另贈乙張墾丁凱撒或台南趣淘漫旅平日一泊一食住宿券。入住台東趣淘搭配飯店預約租車服務，租車、還車皆可在飯店櫃台一站式完成，輕鬆即可探索東台灣之美。
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墾丁凱撒大飯店官網：https://kenting.caesarpark.com.tw/
台南趣淘漫旅官網：https://tainan.chamcham.com.tw/
台東趣淘漫旅官網：https://taitung.chamcham.com.tw/