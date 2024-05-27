近年來端午節的送禮文化愈加高雅精緻，台北文華東方酒店應市場需求，特別推出了限量的「雅閣星級端午粽禮」，只有500組可供購買。這個禮盒中的粽子由米其林一星中餐廳「雅閣」的廚藝團隊精心烹製，每一口都是對味覺的極致挑戰。禮盒中包括「和牛羊肚菌糙米粽」以及「鮑魚花膠裹蒸粽」，每一種都使用了上等的食材，如和牛、羊肚菌、鮑魚和花膠等，確保每一口都充滿奢華感。此外，禮盒還附有「雅閣」自家製的招牌X.O.醬，讓風味更加分。
「和牛羊肚菌糙米粽」是一款健康而滿足的選擇，主廚選用了紅糯米和糙米作為基底，並將和牛頰肉、羊肚菌和瑤柱等豪華食材結合。這些食材先經過細心的滷製和燜煮，再包裹入粽葉中，整體緩慢燜煮於雞湯中，使得每一粒米都充分吸收了湯汁，呈現出層次分明的美妙口感。另一款「鮑魚花膠裹蒸粽」則展現了廣東傳統裹蒸粽的精髓，選用澳洲鮑魚和花膠等食材，經過長時間的燉煮，使得每一口都是海味的精華。
除了豪華的粽子外，「雅閣」也推出了其他禮盒選擇，如XO醬禮盒、果乾禮盒和茶葉禮盒，以及各式禮籃。這些禮盒不僅適合作為端午節的送禮選擇，也是在任何特別場合下表達心意的高級選擇。特別是手工X.O.醬，是使用了精選的干貝、蝦米以及金華火腿製作，加入了台灣本地的有機辛香料，每一匙都充滿了香辣鹹鮮的滋味，讓人一試難忘。
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台北文華東方酒店2024端午禮盒
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