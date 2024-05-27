台北艾麗希爾頓格芮精選酒店為了迎接端午節的到來，首次推出了一款結合家鄉風味的粽子，名為「艾麗家粽」。這款粽子由有「米其林推手」之稱的林正青總監親自操刀，他的家鄉在食材豐富的宜蘭，從小就深受當地樸實的飲食文化影響。林總監認為，真正打動人心的料理不在於昂貴的食材，而是那些能夠喚起家的記憶的簡單美味。此次特別選用日本生食級的干貝，以其獨特的鮮甜味，為粽子增添了一份特別的滋味。
「艾麗家粽」的製作過程充滿了匠心，使用來自濁水溪流域的圓糯米，這種米比市面上常見的長糯米更加Q彈且口感綿密。米粒經過宜蘭特有的開陽和紅蔥頭的炒香處理，再加入滷汁和花生進行拌炒，使每一顆米粒都均勻地吸附滷汁的精華。粽子內還加入了精心滷製的鵪鶉蛋、鈕扣菇、靈芝菇、酸菜心絲及五花肉，這些豐富的配料讓每一口都充滿層次感。
這款「艾麗家粽」不僅僅是一種美食，更是一種文化的傳遞和情感的表達，也是一種感受家庭溫暖的方式。每組售價為1,080元，包含六入及一個環保保溫提袋，兼顧實用與環保。這種由心製作的粽子，無疑將在這個端午節為許多家庭帶來特別的味覺享受和心靈慰藉。
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台北艾麗希爾頓格芮精選酒店2024端午粽子
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