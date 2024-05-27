隨著端午節的腳步越來越近，大倉久和大飯店精心推出了「端陽豐韻粽禮」，這不僅是一份禮物，更是一種文化的延續。這次的粽子禮盒匯集了多樣化的口味，包括深受好評的豪華荷香粽及經典北部粽，並且特別推出三款新口味粽子：梅干扣肉粽、麻油松茸野菇粽及紅豆蜜棗粽，以符合不同消費者的喜好。這些粽子不僅選材考究，每一款都有其獨特的風味，讓人在品嚐的同時，也能感受到濃厚的節日氛圍。
桃花林中國料理餐廳，作為大倉久和大飯店的鎮店之寶，其「豪華荷香粽」自開店以來便是招牌菜之一。每顆粽子都包裹著台灣溫體黑豚五花肉、老滷鮮鮑、乾北菇等珍貴食材，並且用荷葉包裹，使得米飯能完全吸收食材的精華，每一口都是味蕾的盛宴。除此之外，「經典北部粽」也因其傳統風味和豐富的內餡而深受歡迎，每年的銷量都非常可觀。
此外，為了迎合更多不同的口味需求和飲食習慣，大倉久和大飯店還特別推出了梅干扣肉粽和麻油松茸野菇粽。梅干扣肉粽選用精選的客家梅干菜與台灣溫體五花豬腩炆煮，風味獨特；而麻油松茸野菇粽則是為了提供健康選擇，選用珍貴的白色松茸和北港麻油，帶來溫潤而充滿香氣的口感。甜粽方面，則有紅豆蜜棗粽，這款粽子以萬丹紅豆和金絲蜜棗的組合，呈現出獨特的甜香，是喜愛甜食的朋友不可錯過的選擇。
大倉久和大飯店的「端陽豐韻粽禮」不僅為顧客提供了多種選擇，其精緻的包裝和附贈的雅緻保冷袋以及獨家「主廚味噌辣椒醬」，更是將這份禮物提升到了新的高度，無論是自用還是送禮，都是端午佳節中不可或缺的精選之一。
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大倉久和大飯店呈獻「端陽豐韻粽禮」附贈獨家調味醬
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