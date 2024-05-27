台南遠東香格里拉大酒店正式開啟端午節粽子的預購活動，今年特別推出七款不同風味的粽子，涵蓋滬式及台式等多元選擇，讓傳統節日更添新意。單顆售價介於188元至328元之間，滿足各種預算和口味偏好。此外，酒店亦精心設計了三款禮袋，售價範圍在1,188元至1,688元。這些禮袋不僅適合送禮，其設計的保溫保冷手提包也非常適合日常使用，實用性和美觀兼備。早鳥預購更可享有八五折的優惠，對於大宗訂購客戶亦有進一步的折扣，是商務及個人送禮的佳選。
今年端午節，台南遠東香格里拉特別推薦其「端午豪華禮袋」，這款禮袋以時尚編織手提包和清新粉嫩色系的設計，不僅外觀吸睛，內含的粽子種類也相當豐富，包括麻油松阪豬肉粽、家鄉南部粽、蛋黃臘味粽和松茸野米素粽，每一顆都是精心製作的美味。此外，禮袋中還附有一瓶秘製剁椒醬，增添風味。另外兩款「端午經典禮袋」和「南北粽情禮袋」也各具特色，不僅粽子種類多樣，包裝袋的設計也非常適合日常使用，兼顧美觀和功能性。
在粽子的選擇上，台南遠東香格里拉廚藝團隊巧妙結合創意與傳統，推出了多款特色粽子。例如「松露上海菜飯粽」是將傳統上海菜飯的概念融入粽子中，選用義大利進口松露和精選鹹豬肉，煨煮於老母雞火腿高湯中，再配以自製醃製老雪菜，口感層次豐富，滋味獨特。而「麻油松阪豬肉粽」則選用豬頸肉和麻油香氣的糯米，搭配栗子和鹹蛋黃等餡料，每一口都是粽香四溢的美味享受。
除了創新粽子，台南遠東香格里拉同時保留了經典的南部粽如「家鄉南部粽」和「蛋黃臘味粽」，以及為素食者考量的「松茸野米素粽」，每一款都嚴選食材，保證每一口都是質感十足的美味。隨著節日的到來，這些精心準備的粽子無疑將為家庭聚會和節日慶典增添不少色彩。
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台南遠東香格里拉端午節粽子
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