隨著2024年端午節的臨近，凱撒飯店連鎖已經開始為這一重要節日做準備，推出了專為節慶設計的粽子禮盒。在今年的端午粽子系列中，凱撒飯店不僅保留了過去熱銷的粽子口味，還加入了由行政主廚戴于益領銜研發的新特色風味粽子。這些粽子禮盒分為葷素綜合款及純素食款，滿足不同顧客的需求。葷素綜合款「凱撒皇家粽香禮盒」包括了六種不同口味的粽子，售價為1,180元。
凱撒飯店連鎖的執行長皮金營表示，今年的端午禮盒專案旨在提早規劃並推出市場，讓消費者能夠第一時間獲得相關信息並進行購買。此外，今年的產品包裝也進行了創新，將運動休閒風格融入其中，以圓筒形的保冷袋取代傳統提袋，並採用色彩鮮明且具有年輕趣味的設計，以吸引新一代消費者的注意。
在粽子的口味設計上，凱撒飯店特別強調了多元化和創新。例如，主廚特製的「皇家鮑貝粽」選用了高級鮑魚和干貝，搭配台灣三層肉和傳統台式調料，如爆香的香菇和蝦米，以及鴨蛋黃等，以創造出豐富且獨特的口味。此外，「五穀飄香粽」則以健康飲食為主題，選用多種五穀米作為基底，並添加鹹蛋黃、杏鮑菇等食材，帶來滿滿的自然食材好滋味。
對於喜愛甜食的顧客，「紫米甜心粽」是一個不錯的選擇，這款粽子使用紫糯米和特制的鹹香奶黃內餡，並加入蜜紅豆，創造出甜而不膩的口感。而「鮮肉蛋黃粽」則特選台灣鹹鴨蛋與梅花豬肉，經過長時間炊煮，使得豬肉鮮嫩多汁，是許多顧客的常選。此外，「客家古早味粽」則重現了客家傳統的烹飪手法，內餡豐富，一口咬下即可感受到滿口的香氣。
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凱撒飯店端午粽禮盒
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