西門町19元手搖杯、買一送一優惠攻略！經典台灣在地手搖品牌「TEA TOP第一味」，這次強勢進軍台北西門商圈，並且同步推連續6天指定飲料買一送一、再加碼19天「日月潭紅茶」一杯19元優惠，挑戰西門町手搖杯新話題。





TEA TOP第一味在5/29正式插旗台北西門町，以全新「概念店」店型強勢登場，導入自動點餐機、AI智能吧檯，就算人再多也不用為了一杯飲料等半天。配合全新概念店開幕，TEA TOP第一味在6/1-6/6期間推出指定飲品買一送一、再送一張「青茶系買一送一券」下次使用。門市現場的「買一送一」活動品項，包含「招牌高山青、當代雙Q、日月潭紅茶、冬梅粉粿、甘蔗青、桂花凍108」，在6/1-6/6天天有不同的飲品買一送一。





除了西門店之外，全台飲料控也有優惠！在6/7-6/25連續19天，TEA TOP第一味全台門市同步推出「日月潭紅茶」一杯19元優惠，慶祝品牌19週年。此外，即日起至6/4，TEA TOP第一味在外送平台Uber Eats也推出「108茶王、冬瓜檸檬、冬瓜青茶」同品項買一送一，外送在家喝起來。



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TEA TOP第一味 台北西門概念店

開幕日期：2024/05/29

地址：台北市萬華區西寧南路50巷7號

電話：02-23832655



TEA TOP第一味 台北西門概念店 開幕優惠活動

第一波

活動內容：每日推出指定飲品買一送一、再送青茶系買一送一券，一人限2組。

6/1-6/2「招牌高山青」、「當代雙Q」買一送一

6/3-6/5「日月潭紅茶」、「冬梅粉粿」買一送一

6/6-6/6「甘蔗青」、「桂花凍108」買一送一



第二波

活動期間：6/7-6/25

活動內容：全台門市推出「日月潭紅茶」原價大杯$35，歡慶價只需$19。



TEA TOP第一味 外送買一送一

活動期間：5/22-6/4

活動內容：TEA TOP第一味於Uber Eats外送平台推出「108茶王、冬瓜檸檬、冬瓜青茶」買一送一。





詳細活動規範及供應情形，依 TEA TOP第一味 官方公告為準。