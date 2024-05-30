去日本一定要有一個好用的行李箱，不好用的行李箱不只不好拉，還裝不多。這次要介紹的行李箱 koguMi 不只外觀好看，在研發過程更邀請空姐參與，提供專業意見，拉高易用性。輕量化的設計也可以簡單放到飛機的行李架上，力氣較小的人用起來也不吃力。目前也有在亞馬遜上販售，要出國的，手刀先買起來！

koguMi 輕量登機箱

如果你有以下這3種煩惱，koguMi 的全新行李箱「priMo front open」很適合你：擔心行李架沒有足夠的空間讓行李箱橫放、怕行李箱本身太重、滾輪聲噪音太大等。這款行李箱具有前開功能，在站立的狀態下也能輕鬆拿取。滾輪具有靜音設計，拖在柏油路上也不會發出太大的噪音。滾輪可拆卸，也能更換單獨販售的備用滾輪。不只如此，這款行李箱的重量僅約2.9公斤，尺寸為可帶上飛機的S尺寸，顏色有百搭的黑色和象牙白2種選擇。



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koguMi 輕量登機箱：前開設計

這款行李箱可以透過拉鍊，拉開前面的收納空間，前面的收納空間再拉以後，即可直接打開主收納空間！在狹小空間內，也能方便地打包。前開部分的內部可放入13英寸的電腦，網狀口袋可收納小物和文件，方便整理和收納。在側面還有掛勾，可以掛在機場購買的伴手禮。







koguMi 輕量登機箱：可拆卸滾輪

滾輪使用了 HINOMOTO×三菱化學共同開發的「SILENT RUN」技術。相較於傳統滾輪，噪音減少20dB。搭載雙輪轉向輪，拖起來更穩。此外，附在行李箱內的六角扳手可輕鬆拆卸滾輪，且可水洗，每次出國回家就能拆下來清洗。另外也有售賣備用的滾輪。







koguMi 輕量登機箱：輕量設計

這款行李箱採用了優質的ABS樹脂作為主要材料，表面塗裝PC（聚碳酸酯）薄膜，打造出輕量且堅固的外殼。同時，凹槽設計也使外殼不易被刮傷。底部設有方便舉起和放下的手把，帶有掛鉤的底座可懸掛袋子或折疊傘等物品。







koguMi 輕量登機箱：超大收納空間

主要的收納空間配置了兩個小物口袋和一條防止物品移動的十字交叉帶。小物收納口袋包括透明網狀袋和不透明口袋，可以依需求使用。鎖的部分採用最新的TSA008安全模式，無需鎖匙，以撥號方式設定密碼，不僅主要口袋，連前袋也可以鎖上，安全有保障。手把是三段式的，可自由調節高度，另外還附贈方便收納的無紡布袋，能拿來當髒衣袋。行李箱也提供一年的安心保固。







■商品資訊

商品名稱： koguMi 輕量登機箱

顏色：黑色、象牙色

尺寸：高約55公分×寬約35.5公分×深約23公分，可登機

重量：約2.9公斤

價格：15,980日圓

販售通路：

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