來自栃木縣的人氣伴手禮「BUTTER NO ITOKO」，由GOOD NEWS操刀經營，這次選定東京重要的交通樞紐「東京車站」，攜手旗下眾多伴手禮品牌，打造以飲食為主題的店舖「GOOD NEWS TOKYO」，於5月16日正式開幕！

栃木縣食主題店舖「GOOD NEWS TOKYO」插旗JR東京站

栃木縣的在地品牌「GOOD NEWS」透過賦予未被使用的食材嶄新生命，推出一系列富有特色的獨家伴手禮，像是使用脫脂鮮乳製成的奶油甜點「BUTTER NO ITOKO（バターのいとこ）」、以乳清製作的「BROWN CHEESE BROTHER（ブラウンチーズブラザー）」等。這次於JR東京站八重洲中央剪票口旁開設全新店舖「GOOD NEWS TOKYO」，琳瑯滿目的特色伴手禮齊登場！



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新店獨家3企劃搶先報！

① 東京站八重洲中央店限定商品！「BUTTER NO ：草莓巧克力風味」

在栃木縣那須本店開店前就吸引大批排隊人潮的熱銷商品，每到下午即售罄！帶有奶油香氣的薄餅，配上草莓酸甜滋味與巧克力濃厚韻味，讓人一吃成主顧！現在到東京車站也有機會買到。







② 6月1日起期間限定販售！每日現烤的人氣烤生甜甜圈「ITOKO NO DONUT」

使用牛奶製成奶油過程中的低脂乳製品「白脫牛奶」製成甜甜圈的麵團，與甜點師團隊Tangentes合作，打造讓人難以抗拒的美味。每日限量販售100個，錯過就吃不到了！







③ 東京站八重洲中央店限定商品！「BUTTER NO ITOKO當地特色禮盒」

在北海道、大阪、羽田機場及栃木縣那須等地區限定販售的當地特色禮盒，集結各地的獨特之處，一推出即受到大眾好評北海！這次也推出了東京車站版，快來一睹為快！



(圖片來源：株式会社GOODNEWS)



除了獨家企劃外，店鋪也販售各種風味的BUTTER NO ITOKO、BROWN CHEESE BROTHER的夾心餅及費南雪，還有KONA TO SUPAISU(コナとスパイス)的新感覺咖哩麵包，以及森林之牧場、那須千本松牧場的乳製品。







■店舖資訊

店舖名稱：GOOD NEWS TOKYO 東京駅八重洲中央店

地址：東京都千代田区丸の内１丁目９番１号 JR東日本東京駅構内１F

開幕日期：2024年5月16日

營業時間：08：00〜22：00

公休日：不定