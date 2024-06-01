現在日幣貶到新低，再加上又有很多飯店、機場的行李寄送服務，正好是去日本搬家電的絕佳時機。這次要介紹的循環扇由日本全新生活家電「EPEIOS」打造，一年銷售台數突破2萬5千台！本次機型升級，預計於2024年5月13日起正式上市！

EPEIOS 智慧家電循環扇

如果家裡有老人家或小孩、寵物，為了嚴防中暑，建議家中一定要有一台循環扇。EPEIOS這台循環扇主打容易保養、容易操作和容易清洗，還兼顧節能減碳。除此之外，還有12段風量調節功能、低噪設計，風扇可3D擺動。睡前如果不想下床調整，也可以活用「IoT功能」，創造出舒適涼爽的睡眠環境。



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EPEIOS 智慧家電循環扇：四季可用

夏天的時候，可以協助囤積在腳底的冷氣循環，使冷氣流通到房間角落；不只如此，梅雨季的時候，如果衣服曬在房間內，也可以避免除濕機把衣服除到皺掉；春秋兩季也能提高室內氣流的循環效率。







EPEIOS 智慧家電循環扇：四種模式

白色的簡約設計不會和室內裝潢有所衝突，移動方便，也可輕易收納。送風模式是標準設定，可根據指定的風量連續運轉。睡眠模式則是風量會逐步減少，最終在就寢時以最適合的風量1運轉。節能模式會根據室溫，自動調節風量，進行省電運轉。自然風模式會自行變化風量，重現接近自然的風。







EPEIOS 智慧家電循環扇：省電

風扇本身可以3D擺動，讓風送到房間每個角落，可上下擺動100°、左右擺動30°、60°、90°。靜音設計可以不打擾睡眠，最低運作音量20dB，最高運作音量不超過55dB。另外，循環扇還有4種IoT功能，香薰功能的話，使用者可以將精油滴在專用的香薰墊上。離子功能可以產生對人體有益的離子。記憶功能可以記住上次使用時的設定。燈光功能可以調整底座內置的燈光，共有三段亮度可調。最後，循環扇本身的內建馬達效率較高，可以節能。搭載了IoT功能後，只需一台智慧型手機即可進行電源開/關、風量調節、左右擺動等操作。此外，還可以在外出時遠端控制家電。







■商品資訊

商品名稱：EPEIOS LOOP 智慧循環扇

顏色：白色／灰色

價格：15,950日圓（含稅）

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