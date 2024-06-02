熱愛花生的吃貨們有福了！日本質感甜點品牌「Doré」嚴選千葉縣八街產的花生，打造兩款嶄新風味的奢華甜點，香氣逼人再配上店家華麗的包裝，絕對是適合與親朋好友分享的厲害伴手禮。

花生香氣撲鼻而來！質感甜點品牌「Doré」新品登場

販售各式各樣以花生為元素的質感甜點品牌「Doré」，店名取自法文，為金黃的意思，期盼本店的主角金黃「花生」在陽光的滋養下散發出的芬芳氣息，為甜點增添香氣，帶來無與倫比的奢華邂逅。



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日本千葉縣落花生產量佔日本全國75％，其中千葉縣八街市位居生產量全國第一的寶座，Doré特別嚴選來自在八街市歷史悠久的落花生加工廠的「豆處いけみや」，為了能提供香氣濃郁且口感豐富的落花生，「豆處いけみや」不僅參與了農家的生產過程，還堅持使用自然乾燥與帶殼的加工方法，保留風味。細品其出產的落花生後，在唇齒之間留下的餘韻悠長，且口感酥脆，讓人一口接一口停不下來。





這次，Doré特別為喜愛花生的朋友們帶來了兩款口感截然不同的甜點：「Doré・法式方形餅乾」及「Doré・費南雪」。

Doré・法式方形餅乾（ドレ・ガレット キャレ）

在充滿奶油香氣的法式餅乾中包裹花生碎粒餡料，烘焙至酥脆鬆散的口感，每一口都能嚐到花生的香甜與滿滿的香氣。







Doré・費南雪（ドレ・フィナンシェ）

將花生醬、花生粉及杏仁粉加入麵糰，細緻烘焙而成。還加入花生碎粒作為點綴，讓花生的香甜與濃厚氣息在口中四溢。整體口感濕潤柔軟，是大人小孩都會愛上的甜點。





兩款甜點還可以再搭配「Doré・花生醬」一起享用，能享受到加倍的濃郁花生風味！花生狂愛者一定不能錯過！







■商品資訊

商品名稱：Doré・法式方形餅乾（ドレ・ガレット キャレ）

售價：5個1,350日幣（含稅）/ 8個2,160日幣（含稅）

商品名稱：Doré・費南雪（ドレ・フィナンシェ）

售價：5個1,188日幣（含稅）/ 10個2,376日幣（含稅）

販售地點：Doré 阪急うめだ店

地址：大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店地下2階